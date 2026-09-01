No es la economía más grande de América del Sur ni la que concentra los mayores mercados de la región. Sin embargo, cuando la comparación se extiende durante más de seis décadas, aparece un dato que cambia la perspectiva.
Desde 1960 la economía de este país de América del Sur se multiplicó 16 veces: es la que más creció en la últimas 6 décadas
Este país de América del Sur registra un crecimiento económico del 1.519,9% desde 1960, multiplicando su PIB más de 16 veces y superando a otras economías de la región.
Entre 1960 y 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de este país de América del Sur pasó de unos US$2.840 millones a US$46.015 millones, medidos en dólares constantes de 2015. Esto significa que, al descontar el efecto de la inflación y comparar las cifras en términos reales, la economía se multiplicó más de 16 veces.
El país de América del Sur que superó a las grandes economías
Paraguay fue el país América del Sur que más aumentó el tamaño de su economía desde 1960. El crecimiento acumulado alcanzó el 1.519,9%, el porcentaje más elevado entre las economías de Sudamérica durante ese período. El resultado resulta todavía más llamativo cuando se lo compara con países de economías mucho mayores.
En el mismo período, Colombia registró un crecimiento acumulado del 1.086%, mientras que Chile alcanzó el 996,7% y Brasil llegó al 976,1%. Perú, por su parte, acumuló un aumento del 734,6%, mientras que Bolivia registró un 699,7%. El desempeño de Paraguay tampoco se explica únicamente por un período puntual de expansión. Desde comienzos de los años 2000, el país mostró una trayectoria relativamente estable, con una menor volatilidad que otras economías sudamericanas.
El desafío después del crecimiento
La transformación estuvo acompañada por el crecimiento de sectores como la agricultura, la producción de energía eléctrica y los servicios, además de una mayor integración comercial con sus países vecinos. Sin embargo, que el PIB haya crecido con tanta fuerza no significa que Paraguay haya alcanzado el mayor nivel de riqueza por habitante de la región. El ingreso per cápita paraguayo todavía se encuentra por debajo del promedio regional.
El dato abre una segunda discusión, ¿Qué hacer con una economía que ya consiguió aumentar considerablemente su producción, pero todavía enfrenta el desafío de generar mayor riqueza por habitante? Para sostener el crecimiento durante las próximas décadas, Paraguay necesita avanzar hacia actividades con mayor valor agregado, fortalecer la educación y la capacitación laboral, atraer inversiones y aumentar su capacidad de innovación.
En pocas palabras
- Paraguay: La economía sudamericana que más creció en 6 décadas, multiplicándose 16 veces.
- Crecimiento sostenido: El PIB paraguayo aumentó 1.519,9% entre 1960 y 2024, superando a otras economías regionales.
- Desafío pendiente: Pese al crecimiento, Paraguay aún debe mejorar el ingreso per cápita y agregar valor a su producción.