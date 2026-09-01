Desde 1960 la economía de este país de América del Sur se multiplicó 16 veces: es la que más creció en la últimas 6 décadas

En el mismo período, Colombia registró un crecimiento acumulado del 1.086%, mientras que Chile alcanzó el 996,7% y Brasil llegó al 976,1%. Perú, por su parte, acumuló un aumento del 734,6%, mientras que Bolivia registró un 699,7%. El desempeño de Paraguay tampoco se explica únicamente por un período puntual de expansión. Desde comienzos de los años 2000, el país mostró una trayectoria relativamente estable, con una menor volatilidad que otras economías sudamericanas.

El desafío después del crecimiento

La transformación estuvo acompañada por el crecimiento de sectores como la agricultura, la producción de energía eléctrica y los servicios, además de una mayor integración comercial con sus países vecinos. Sin embargo, que el PIB haya crecido con tanta fuerza no significa que Paraguay haya alcanzado el mayor nivel de riqueza por habitante de la región. El ingreso per cápita paraguayo todavía se encuentra por debajo del promedio regional.

El dato abre una segunda discusión, ¿Qué hacer con una economía que ya consiguió aumentar considerablemente su producción, pero todavía enfrenta el desafío de generar mayor riqueza por habitante? Para sostener el crecimiento durante las próximas décadas, Paraguay necesita avanzar hacia actividades con mayor valor agregado, fortalecer la educación y la capacitación laboral, atraer inversiones y aumentar su capacidad de innovación.