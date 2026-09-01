Vinos, ajo y miel impulsan las exportaciones de Mendoza en 2026

Productos primarios en alza

La miel lideró las exportaciones con un aumento del 78% en valor y 62% en volumen. Las frutas de carozo también mostraron un desempeño destacado, con incrementos del 63% en dólares y 45% en kilos.

El ajo, por su parte, consolidó una suba del 18% en valor y 25% en cantidad. Piazza detalló la estrategia para este producto, que cuenta con más de 15.000 hectáreas en producción y un saldo exportable de casi 100.000 toneladas.

Ante los cambios en el mercado vecino, Mendoza diversificará destinos para el ajo y la miel, aprovechando el Acuerdo Unión Europea-Mercosur.

El despegue de la agroindustria y el vino a granel

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) crecieron un 8% en valores FOB y 22% en masa exportada. Los jugos de frutas aumentaron un 80% en kilos y los duraznos conservados, un 16% físico.

El vino, motor histórico de Mendoza, cerró la primera mitad del año con un aumento del 5% en facturación y 18% en volumen.

El crecimiento del sector vitivinícola fue impulsado principalmente por el vino a granel, que mejora su perfil gracias al trabajo profesional entre organismos para impulsar este mercado como una nueva unidad de negocio.