Vinos, ajo y miel impulsan las exportaciones de Mendoza en 2026

Las exportaciones de Mendoza cerraron el primer semestre con números positivos, impulsadas por la demanda internacional de sus productos agrícolas y agroindustriales. La provincia registró un salto del 17% en volumen y del 14% en facturación, superando los 838 millones de dólares FOB. Los vinos siguen marcando el pulso y se suman otros cultivos como el ajo y la miel.
Nicolás Piazza, encargado de Negociaciones Internacionales de ProMendoza, destacó que el crecimiento en volumen y valor demuestra la participación de más empresas en el mercado exterior.
"Lo importante es destacar que no solamente creció el valor vendido, sino también el volumen exportado en un 17%. Eso siempre es una buena noticia porque habla de una mayor cantidad de empresas exportando al exterior", remarcó el funcionario.
Productos primarios en alza
La miel lideró las exportaciones con un aumento del 78% en valor y 62% en volumen. Las frutas de carozo también mostraron un desempeño destacado, con incrementos del 63% en dólares y 45% en kilos.
El ajo, por su parte, consolidó una suba del 18% en valor y 25% en cantidad. Piazza detalló la estrategia para este producto, que cuenta con más de 15.000 hectáreas en producción y un saldo exportable de casi 100.000 toneladas.
Ante los cambios en el mercado vecino, Mendoza diversificará destinos para el ajo y la miel, aprovechando el Acuerdo Unión Europea-Mercosur.
El despegue de la agroindustria y el vino a granel
Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) crecieron un 8% en valores FOB y 22% en masa exportada. Los jugos de frutas aumentaron un 80% en kilos y los duraznos conservados, un 16% físico.
El vino, motor histórico de Mendoza, cerró la primera mitad del año con un aumento del 5% en facturación y 18% en volumen.
El crecimiento del sector vitivinícola fue impulsado principalmente por el vino a granel, que mejora su perfil gracias al trabajo profesional entre organismos para impulsar este mercado como una nueva unidad de negocio.
En pocas palabras
- Miel y frutas: las exportaciones de miel y frutas de carozo de Mendoza aumentaron 60% en valor y volumen.
- Ajo y vino: el ajo y el vino a granel también mostraron crecimientos significativos, impulsando el sector agroindustrial.
- Crecimiento general: las exportaciones totales de Mendoza superaron los 838 millones de dólares FOB en el primer semestre, con un alza del 17% en volumen.