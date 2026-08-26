En un entorno rodeado por la montaña mendocina, Puesto del Indio invita a vivir "Sentí un Vino | Descorchar el Deseo", una experiencia que combina una cuidada selección de vinos, un menú especialmente maridado y una charla sobre sexualidad y bienestar, de la mano de dos profesionales que proponen un recorrido tan sensorial como enriquecedor.
Puesto del Indio presenta "Descorchar el Deseo": una experiencia que une vino, gastronomía y sexualidad
El próximo viernes 28 de agosto, el Lobby Bar de Puesto del Indio será el escenario de una propuesta diferente, donde el vino se convierte en el punto de partida para explorar el bienestar, la conexión y los sentidos
La experiencia estará guiada por Noelia Lorena Ortega, sommelier y estudiante de la Escuela Argentina de Sommeliers Mendoza, quien conducirá la degustación de cuatro etiquetas especialmente seleccionadas, mientras que la Lic. Romina Reta, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas, invitará a reflexionar sobre la sexualidad, los vínculos y el placer desde una mirada profesional, cercana y libre de tabúes.
Descorchar el deseo
"Descorchar el Deseo" nace de la fusión entre la pasión por el vino y la experiencia de la sexualidad.
Cada copa invita a descubrir cómo el vino seduce con su color, conquista con sus aromas y envuelve con sus texturas. Al mismo tiempo, propone reconocer cómo esos mismos matices pueden inspirar la vida íntima, la comunicación y la conexión con los demás.
Se trata de una experiencia multisensorial en la que los aromas, los sabores y las emociones dialogan para abrir la mente, el paladar y también el corazón.
Porque el placer, cuando se comparte, se multiplica. Más que una degustación, es una invitación a detenerse, conversar y brindar por una forma diferente de habitar los sentidos.
Un recorrido de vinos y gastronomía
La propuesta incluye una selección de cuatro vinos maridados con un menú diseñado especialmente para acompañar cada etiqueta:
Colomé | Torrontés
Sfogliatella de papa, cebolla caramelizada y queso con salsa agridulce.
Andillian | Sauvignon Blanc
Tiradito de trucha curada.
BenMarco | Malbec
Dúo de empanadas: vacío y queso con ciruela pasa.
Intensa Rosa | Rosé
Cheesecake con frutos rojos.
Información del evento
Sentí un Vino | Descorchar el Deseo
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 a 21:00 hs
- Lugar: Lobby Bar – Puesto del Indio, El Challao, Mendoza
- Valor: $55.000 por persona
La experiencia incluye la selección de vinos, el menú maridado y la charla guiada por las especialistas.
Los cupos son limitados y requieren reserva previa.
Información y reservas
- Puesto del Indio
- [email protected]
- WhatsApp: +54 9 261 614 9008
En pocas palabras
- Puesto del Indio: presenta "Sentí un Vino | Descorchar el Deseo", experiencia que une vino, gastronomía y sexualidad.
- Detalles del evento: incluye degustación de cuatro vinos maridados y charla sobre sexualidad y bienestar.
- Información: se realizará el viernes 28 de agosto en Lobby Bar de Puesto del Indio.