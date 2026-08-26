Puesto del Indio presenta "Descorchar el Deseo": una experiencia que une vino, gastronomía y sexualidad

Cada copa invita a descubrir cómo el vino seduce con su color, conquista con sus aromas y envuelve con sus texturas. Al mismo tiempo, propone reconocer cómo esos mismos matices pueden inspirar la vida íntima, la comunicación y la conexión con los demás.

Se realizará el viernes 28 de agosto en Lobby Bar de Puesto del Indio.

Se trata de una experiencia multisensorial en la que los aromas, los sabores y las emociones dialogan para abrir la mente, el paladar y también el corazón.

Porque el placer, cuando se comparte, se multiplica. Más que una degustación, es una invitación a detenerse, conversar y brindar por una forma diferente de habitar los sentidos.

Un recorrido de vinos y gastronomía

La propuesta incluye una selección de cuatro vinos maridados con un menú diseñado especialmente para acompañar cada etiqueta:

Colomé | Torrontés

Sfogliatella de papa, cebolla caramelizada y queso con salsa agridulce.

Andillian | Sauvignon Blanc

Tiradito de trucha curada.

BenMarco | Malbec

Dúo de empanadas: vacío y queso con ciruela pasa.

Intensa Rosa | Rosé

Cheesecake con frutos rojos.

Información del evento

Sentí un Vino | Descorchar el Deseo

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Viernes 28 de agosto de 2026 Horario: 19:00 a 21:00 hs

19:00 a 21:00 hs Lugar: Lobby Bar – Puesto del Indio, El Challao, Mendoza

Lobby Bar – Puesto del Indio, El Challao, Mendoza Valor: $55.000 por persona

La experiencia incluye la selección de vinos, el menú maridado y la charla guiada por las especialistas.

Los cupos son limitados y requieren reserva previa.

Información y reservas