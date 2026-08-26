El ingrediente secreto que elimina para siempre la humedad en el interior del placard

Si hay algo que genera verdadero dolor de cabeza en el mantenimiento del hogar durante la rutina diaria, es el estado de los muebles guardarropas. Con el recambio de temporada o la llegada de las bajas temperaturas, el interior de los roperos suele acumular una humedad indeseada que impregna las prendas favoritas de olor a encierro y deteriora el mobiliario de madera.
En las últimas semanas, un truco doméstico ha comenzado a replicarse fuertemente entre quienes buscan soluciones rápidas, ecológicas y sin necesidad de gastar en costosos deshumidificadores comerciales: la utilización de un ingrediente clave que todos tenemos guardado en la alacena de la cocina.
El truco casero del arroz crudo con sal gruesa
Para implementar este método tan popular como efectivo, el secreto reside en combinar dos elementos de gran capacidad absorbente. El ingrediente estrella principal es el arroz crudo, un potente absorbente higroscópico natural capaz de atrapar el exceso de vapor de agua del aire antes de que se condense sobre la ropa o la madera de la habitación.
Para aplicarlo en tu casa y proteger tu guardarropa, podés seguir estos simples pasos:
- Buscá un frasco de vidrio pequeño (o un recipiente plástico sin tapa) y colocá en su interior cuatro cucharadas de arroz crudo junto a cuatro cucharadas de sal gruesa. La sal complementará el efecto deshidratante y neutralizará los gérmenes.
- Podés agregar unas 5 a 10 gotas de aceite esencial de lavanda, eucalipto o limón sobre el grano seco. Esto funcionará como un aromatizante continuo para cada ropa colgada.
- Cubrí la boca del recipiente con una gasa, pañuelo permeable o trozo de tela porosa sujeta con una bandita elástica. Ubicá el recipiente en los rincones inferiores del armario o sobre los estantes superiores donde el paso del aire sea nulo.
- Para mantener los resultados a lo largo del tiempo, cambiá la mezcla una vez al mes o en cuanto notes que el arroz y la sal han adquirido un tono apelmazado por el agua absorbida.
Cómo proteger el placard de la habitación de la humedad
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Ventilación cruzada constante: abrí las puertas del mueble guardarropa al menos dos veces por semana durante 20 minutos mientras mantenés abierta la ventana de la habitación para renovar el flujo de aire seco.
Nunca guardar ropa húmeda: asegurate de que abrigos, camisas y sábanas estén 100% secos antes de guardarlos. Un mínimo resto de agua acumulada en la fibra desatará focos de moho indeseados.
Distanciamiento entre perchas: evitá amontonar prendas excesivamente. Dejar un pequeño espacio libre permite que el aire circule evitando el olor a encierro acumulado.
En pocas palabras
- Humedad en placards: el arroz crudo con sal gruesa es un ingrediente clave para absorberla.
- Truco casero: combinar arroz y sal en un recipiente cubierto con gasa elimina la humedad y malos olores.
- Prevención: ventilar los placards y no guardar ropa húmeda son pasos esenciales para mantenerlos secos.