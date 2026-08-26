El ingrediente secreto que elimina para siempre la humedad en el interior del placard

En las últimas semanas, un truco doméstico ha comenzado a replicarse fuertemente entre quienes buscan soluciones rápidas, ecológicas y sin necesidad de gastar en costosos deshumidificadores comerciales: la utilización de un ingrediente clave que todos tenemos guardado en la alacena de la cocina.

El truco casero del arroz crudo con sal gruesa

Para implementar este método tan popular como efectivo, el secreto reside en combinar dos elementos de gran capacidad absorbente. El ingrediente estrella principal es el arroz crudo, un potente absorbente higroscópico natural capaz de atrapar el exceso de vapor de agua del aire antes de que se condense sobre la ropa o la madera de la habitación.