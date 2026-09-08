Primavera Rock: Mendoza se prepara para vivir una gran jornada a puro rock, con entrada libre y gratuita

Line-up oficial del Festival

El escenario del Teatro Gabriela Mistral recibirá a 12 propuestas musicales, conformando una programación diversa y representativa de la escena rockera:

Malogro

La Nestor Band

Diamond

Emily Hidalgo

Vikingos

Sin Eskape

Mec

La Moncha Rock

Doble Personalidad

Valkyria

Moskatel

Turby Waters

Una grilla especialmente concebida para ofrecer al público una jornada extensa de música en vivo, con diferentes propuestas artísticas y un repertorio atravesado por las distintas etapas del rock.

Turby Waters están dentro del Line Up del Festival de Primavera Rock.

Una celebración del rock a través de las generaciones

Primavera Rock propone un recorrido musical por cuatro décadas fundamentales para la historia del rock: los años 70, 80, 90 y 2000.

Durante la jornada, las bandas participantes interpretarán canciones pertenecientes a distintas épocas y estilos dentro del universo del rock, generando un repertorio pensado para que diferentes generaciones puedan encontrarse frente al escenario y compartir aquellas canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Desde los grandes sonidos que definieron el rock de los años setenta, pasando por la explosión y diversidad de los ochenta, el sonido característico de los noventa y las propuestas que marcaron los primeros años del nuevo milenio, el festival buscará construir una experiencia musical amplia, dinámica y transversal.

La propuesta invita a recorrer décadas, estilos y generaciones a través de la música en vivo, recuperando la esencia de aquellos encuentros donde el público, las bandas y las canciones se convierten en protagonistas de una misma experiencia.

Más de once bandas en vivo

El escenario del Teatro Gabriela Mistral será el punto de encuentro para doce bandas y proyectos musicales, que participarán de una programación especialmente diseñada para mantener el ritmo del festival durante toda la jornada.

La presencia de múltiples proyectos musicales permitirá al público descubrir diferentes propuestas, estilos e interpretaciones, al mismo tiempo que brindará a los artistas un espacio de encuentro y exposición frente a una audiencia diversa.

Cada banda contará con su correspondiente espacio de presentación dentro de una programación organizada para garantizar una jornada dinámica, con sucesivas actuaciones en vivo y una circulación permanente de música sobre el escenario.

De esta manera, Primavera Rock se plantea no solamente como un espectáculo musical, sino también como una plataforma de encuentro entre artistas, público y comunidad.

Una propuesta para compartir

El espíritu de Primavera Rock excede la música. La propuesta busca recuperar el carácter social y familiar de los grandes encuentros culturales, invitando al público a acercarse al Teatro Gabriela Mistral para compartir una tarde diferente junto a amigos, familiares y seres queridos.

La invitación es sencilla: llevar el mate, encontrarse, conversar, disfrutar de la música y compartir una jornada en comunidad.

La posibilidad de acceder al evento con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA refuerza precisamente ese espíritu de apertura, convirtiendo al festival en una propuesta accesible para todos aquellos que quieran acercarse y disfrutar de una experiencia musical sin costo de ingreso.

Música, encuentro y cultura

La realización de Primavera Rock se inscribe dentro de una concepción de la cultura como espacio de encuentro, participación y expresión artística.

El festival propone que la música vuelva a ocupar un lugar central como herramienta de integración entre distintas generaciones, permitiendo que quienes crecieron escuchando determinados clásicos puedan compartirlos con nuevas generaciones y que los más jóvenes puedan descubrir canciones y sonidos que forman parte de la historia del rock.

En este sentido, la programación busca generar una experiencia que atraviese edades y preferencias, teniendo como elemento común el lenguaje universal de la música.

El rock será, durante toda la jornada, el gran protagonista.

Una jornada de siete horas y media de música

Con una programación que se desarrollará desde las 16:00 hasta las 23:30 horas, Primavera Rock ofrecerá aproximadamente siete horas y media de encuentro musical.

El público podrá acercarse desde el comienzo de la jornada y permanecer durante las diferentes presentaciones, disfrutando de una programación extensa y variada.

La propuesta está pensada para que cada presentación forme parte de una experiencia general, construyendo progresivamente una jornada que tendrá como eje central el rock y la celebración de la llegada de la primavera.

Un festival con producción mendocina

Primavera Rock es producido por Mantineo Producciones, productora mendocina dedicada al desarrollo, producción y organización de propuestas vinculadas a la música, la cultura y el entretenimiento.

La productora se encuentra a cargo de la coordinación general del evento, trabajando sobre los diferentes aspectos necesarios para garantizar el desarrollo organizado de la jornada y la participación de los artistas.

El festival contará además con la invitación y acompañamiento de FM Ayer, emisora que se suma a la propuesta como medio invitante y plataforma de difusión del encuentro.

La articulación entre producción, artistas y medios de comunicación permitirá potenciar la difusión del festival y acercar la propuesta a un público cada vez más amplio.

Teatro Gabriela Mistral: punto de encuentro

El Teatro Gabriela Mistral será el escenario elegido para esta celebración del rock.

Su infraestructura permitirá concentrar en un mismo espacio a artistas y público, generando un punto de encuentro para una jornada que tendrá a la música en vivo como protagonista absoluta.

La elección del espacio responde también a la intención de acercar propuestas culturales y musicales a la comunidad, utilizando escenarios de la ciudad para generar nuevas experiencias de participación y encuentro.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Primavera Rock está pensado para todos.

Para quienes crecieron escuchando rock en los años setenta y ochenta.

Para quienes descubrieron sus canciones favoritas durante los noventa.

Para quienes se acercaron al género durante los años 2000.

Y también para las nuevas generaciones que encuentran en esas canciones una forma de conocer, reinterpretar y mantener vigente la historia del rock.

Por eso, la invitación es amplia y directa: Este viernes 18 de septiembre, Mendoza tiene una cita con el rock. Una jornada para cantar, bailar, recordar, descubrir nuevas bandas, reencontrarse con grandes canciones y compartir con amigos y familiares.

Y, especialmente, una propuesta a la que todos pueden acceder, porque la entrada será libre y gratuita.