Vuelve la Fiesta de Pintura a REX: hasta 40% off y 18 cuotas para renovar tu casa

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Mucho más que pinturas: un local de soluciones para el hogar

Más allá de la pintura, en REX encontrás la mejor variedad en marcas del rubro, además de un mix de productos pensado para resolver distintas necesidades del hogar y las empresas: herramientas (eléctricas y manuales), climatización, electrodomésticos, artículos para el hogar y bazar, muebles, jardín y aire libre, iluminación, zócalos y molduras, entre otras categorías.

Esa combinación de rubros bajo un mismo techo es parte de la propuesta de valor de la marca: resolver en una sola visita distintos proyectos de mejora del hogar, con asesoramiento del equipo de venta en cada sucursal.

Dónde encontrar a REX en Mendoza

En Mendoza, REX tiene su sucursal en Guaymallén, sobre Acceso Este y Rondeau, un punto estratégico de fácil acceso para quienes se acerquen desde distintos puntos del Gran Mendoza.

Quienes prefieran comprar desde su casa también pueden hacerlo a través de la tienda online somosrex.com, donde está disponible el catálogo completo, con la opción de retiro gratuito en sucursal. La compañía opera bajo un esquema omnicanal, combinando la atención presencial con la experiencia de compra digital.

Más información y consultas por WhatsApp al +54 9 11 5131-3377, o a través de las redes sociales de la marca: Instagram y Facebook como @somosrex, y TikTok como @somos.rex.

Variedad REX, la tienda ofrece además herramientas, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Una marca con más de 45 años de trayectoria

REX es una empresa de capitales argentinos fundada en 1979 que, con más de 45 años de trayectoria, se transformó de una pinturería especializada en un retailer multicategoría con más de 70 sucursales distribuidas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Salta.

Bajo el lema "te atendemos mejor", la compañía se define como una empresa dedicada a mejorar la vida de las personas, con foco en brindar a familias, empresas y profesionales una experiencia de compra ágil, personalizada y cercana.