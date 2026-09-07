Con la llegada de la primavera, muchas familias mendocinas empiezan a planear la renovación de sus espacios. Para acompañar ese momento, REX presenta una nueva edición de su Fiesta de Pintura, una promoción que del 7 al 14 de septiembre ofrece hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas con bancos seleccionados en toda su variedad de pinturas y accesorios.
Vuelve la Fiesta de Pintura a REX: hasta 40% off y 18 cuotas para renovar tu casa
La cadena, con local en Guaymallén, lanza una nueva edición de su clásica promoción con importantes ofertas, financiación bancaria y un beneficio extra para clientes de Banco Santander
Descuentos, cuotas y un plus para clientes de Santander
Durante la semana de la promoción, quienes se acerquen a REX podrán acceder a:
- Hasta 40% de descuento en pinturas y accesorios.
- Hasta 18 cuotas con bancos seleccionados para financiar la compra.
- 10% de descuento adicional para clientes de Banco Santander, un beneficio extra pensado para quienes buscan estirar el presupuesto sin resignar calidad.
La propuesta apunta tanto a quienes encaran una remodelación completa como a quienes solo necesitan darle una mano de pintura a un ambiente antes de que termine el año.
Mucho más que pinturas: un local de soluciones para el hogar
Más allá de la pintura, en REX encontrás la mejor variedad en marcas del rubro, además de un mix de productos pensado para resolver distintas necesidades del hogar y las empresas: herramientas (eléctricas y manuales), climatización, electrodomésticos, artículos para el hogar y bazar, muebles, jardín y aire libre, iluminación, zócalos y molduras, entre otras categorías.
Esa combinación de rubros bajo un mismo techo es parte de la propuesta de valor de la marca: resolver en una sola visita distintos proyectos de mejora del hogar, con asesoramiento del equipo de venta en cada sucursal.
Dónde encontrar a REX en Mendoza
En Mendoza, REX tiene su sucursal en Guaymallén, sobre Acceso Este y Rondeau, un punto estratégico de fácil acceso para quienes se acerquen desde distintos puntos del Gran Mendoza.
Quienes prefieran comprar desde su casa también pueden hacerlo a través de la tienda online somosrex.com, donde está disponible el catálogo completo, con la opción de retiro gratuito en sucursal. La compañía opera bajo un esquema omnicanal, combinando la atención presencial con la experiencia de compra digital.
Más información y consultas por WhatsApp al +54 9 11 5131-3377, o a través de las redes sociales de la marca: Instagram y Facebook como @somosrex, y TikTok como @somos.rex.
Una marca con más de 45 años de trayectoria
REX es una empresa de capitales argentinos fundada en 1979 que, con más de 45 años de trayectoria, se transformó de una pinturería especializada en un retailer multicategoría con más de 70 sucursales distribuidas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Salta.
Bajo el lema "te atendemos mejor", la compañía se define como una empresa dedicada a mejorar la vida de las personas, con foco en brindar a familias, empresas y profesionales una experiencia de compra ágil, personalizada y cercana.
En pocas palabras
- Fiesta de Pintura REX: hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés para renovar tu hogar del 7 al 14 de septiembre.
- Beneficio adicional: clientes de Banco Santander obtienen un 10% de descuento extra.
- Variedad REX: la tienda ofrece además herramientas, electrodomésticos y artículos para el hogar.