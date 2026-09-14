26 años de una Reserva que conecta naturaleza, ciencia y comunidad

Una historia construida junta a su comunidad

Con el pasar de los años, la reserva se convirtió en un espacio de encuentro para quienes forman parte de su entorno. Es un lugar donde distintos actores se encuentran alrededor de un mismo territorio: estudiantes que la visitan semanalmente, investigadores que desarrollan allí sus estudios, comunidades que participan de distintas iniciativas y visitantes que recorren sus paisajes y se acercan a su biodiversidad. La Reserva comparte conocimientos y prácticas de conservación, y también ofrece propuestas vinculadas al deporte y el turismo, por lo que forma parte de la vida de quienes la rodean y de quienes se acercan a conocerla y disfrutarla.

El aporte para la ciencia

El vínculo también se construye desde la investigación. Desde incluso antes de su nombramiento como Reserva, se trabaja junto a instituciones científico-académicas para generar conocimiento sobre las especies y ecosistemas que protege, por otro lado desde 2025, forma parte de la Red GLORIA-Andes, que estudia los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad de montaña. Estos estudios conviven con investigaciones de larga trayectoria sobre anfibios, reptiles y especies de vertebrados de valor especial, cuyo seguimiento permite evaluar el estado de conservación de los ecosistemas, comprender sus dinámicas y definir medidas de manejo basadas en evidencia.

La historia de la Reserva Natural Villavicencio puede contarse a través de sus paisajes y sus especies.

Después de 26 años, la historia de la Reserva Natural Villavicencio puede contarse a través de sus paisajes y sus especies, pero también a través de las personas que forman parte de ella. Investigadores, guardaparques, puesteros, universidades, organismos públicos, organizaciones y comunidades comparten un mismo desafío: conocer este territorio para poder cuidarlo. Y es en ese encuentro donde la conservación deja de ser solamente una tarea de la Reserva para convertirse en una construcción colectiva.