Jorge Brito y Roberto Zaldívar consolidan la llegada de Banco Macro a El Borgo

Con una inversión aproximada de 5 millones de dólares, la obra demandará 18 meses de trabajo. El nuevo edificio se erigirá sobre un terreno de 4.000 m2, contando con una superficie cubierta de 1.000 m² aproximados.

La flamante sede estará enfocada en brindar servicios de excelencia.

Contará con equipamiento tecnológico de última generación, incluyendo cajeros automáticos y terminales de autoservicio disponibles las 24 horas, además de puestos de atención comercial.

Asimismo, dispondrá del servicio de cajas de seguridad, consolidando así el compromiso de la entidad con una atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada perfil.

El diseño arquitectónico de la nueva sede propondrá un concepto de sucursal innovador y de vanguardia, completamente alineado con la propuesta del complejo El Borgo y diseñado para integrarse de manera armónica al imponente entorno del pedemonte mendocino.

Más allá de lo estético, el espacio está pensado para transformar la visita al banco en una experiencia confortable, ágil y moderna.

Con estas instalaciones, Banco Macro proyecta brindar servicio a un universo de 1.500 clientes del segmento Empresa, 1.800 clientes del segmento Selecta y 230 clientes de Banca Privada.

Esta inversión, reafirma el compromiso que Banco Macro tiene con Mendoza, con su crecimiento y con quienes todos los días generan nuevas oportunidades en la provincia y en el país.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.