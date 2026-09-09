Padre Guilherme en Mendoza: se agotan las entradas de la primera preventa a precio promocional

La primera preventa promocional se vendió rápidamente e incluyó compradores de Argentina, Chile y Uruguay.

Una propuesta familiar, con patio de comidas y zona de juegos

La propuesta promete una experiencia integral para toda la familia —apta para mayores de 10 años—, diseñada para disfrutar de una jornada al aire libre con múltiples atracciones. El predio contará con un variado patio de comidas y un sector de juegos para distenderse y vivir una fiesta completa.

La convocatoria superó todas las previsiones iniciales: ya se registraron compras de entradas desde distintos puntos de la Argentina y también de países vecinos como Chile y Uruguay, confirmando el alcance internacional del sacerdote DJ.