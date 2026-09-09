La expectativa por el show de DJ Padre Guilherme en Mendoza no para de crecer y ya se encuentra en la etapa final de sus tickets promocionales. El evento, producido por Cenit Producciones, se perfila como uno de los acontecimientos del año en la región, convocando a un público masivo que trasciende las fronteras provinciales.
Padre Guilherme en Mendoza: se agotan las entradas de la primera preventa a precio promocional
El sacerdote DJ se presenta el 10 de octubre en el Parque Dueño del Sol de Junín, en un show familiar producido por Cenit Producciones que ya vendió entradas en distintos puntos de Argentina, Chile y Uruguay
Una propuesta familiar, con patio de comidas y zona de juegos
La propuesta promete una experiencia integral para toda la familia —apta para mayores de 10 años—, diseñada para disfrutar de una jornada al aire libre con múltiples atracciones. El predio contará con un variado patio de comidas y un sector de juegos para distenderse y vivir una fiesta completa.
La convocatoria superó todas las previsiones iniciales: ya se registraron compras de entradas desde distintos puntos de la Argentina y también de países vecinos como Chile y Uruguay, confirmando el alcance internacional del sacerdote DJ.
Detalles del evento y venta de entradas
- Fecha: 10 de octubre.
- Lugar: Parque Dueño del Sol, Junín, Mendoza.
- Edad mínima: apta para mayores de 10 años.
- Financiación: 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.
- Venta online: las últimas localidades de la primera preventa están disponibles a través de EntradaWeb.
Las entradas con beneficio promocional son limitadas y se agotan rápidamente a medida que se acerca la fecha.
En pocas palabras
- Padre Guilherme: El DJ se presentará el 10 de octubre en el Parque Dueño del Sol de Junín.
- Entradas agotadas: La primera preventa promocional se vendió rápidamente e incluyó compradores de Argentina, Chile y Uruguay.
- Evento familiar: La propuesta apta para mayores de 10 años contará con patio de comidas y zona de juegos.