El autor de Padre Rico, Padre Pobre reconoció que tiene deudas por más de 1.000 millones de dólares

El esquema financiero del autor

La mecánica se basa en la financiación multifamiliar tradicional. Cuando un complejo aumenta su valor, los propietarios refinancian el crédito obteniendo efectivo libre de impuestos por no concretar ninguna venta. Cada operación funciona bajo su propia sociedad de responsabilidad limitada para contener los riesgos frente a eventuales problemas de mercado.

No todos los especialistas validan dicha táctica para los negocios de bienes raíces. John Poole, fundador de JPTD Partners, advirtió sobre el comportamiento del dinero prestado cuando los precios frenan su crecimiento.

"El apalancamiento funciona de maravilla en la subida, pero si deja de subir, entonces es como una motosierra financiera bajando", explicó el consultor.

Criptomonedas blindadas

La situación genera tensiones discursivas evidentes. El empresario dedica gran parte de su tiempo a recomendar metales preciosos para resguardarse económicamente del dinero fíat. Durante el mes de julio, posicionó al Bitcoin junto al Ethereum como una férrea defensa personal contra las divisas tradicionales, a las cuales suele calificar como falsas.

Esos capitales digitales no funcionan como garantía crediticia para los préstamos mencionados. La popular criptomoneda permanece ajena a las hipotecas constituidas sobre los ladrillos o los cobros por alquileres.

El inversor advierte constantemente sobre los peligros del crédito fácil en Estados Unidos, mientras administra un portafolio completamente dependiente de la liquidez bancaria.