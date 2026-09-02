El Pity Álvarez se descompuso en pleno juicio y lo tuvieron que asistir, ¿qué le pasó?

Luego de permanecer varias horas en el Hospital Fernández, Pity Álvarez fue dado de alta.

Pity Álvarez: se retiró del tribunal en silla de ruedas y fue trasladado al hospital Fernández

Pity Álvarez había sido trasladado al hospital Fernández cerca del mediodía, después descompensarse en los tribunales de la calle Paraguay. Como contó este medio, el cantante había pedido permiso para ir al baño mientras declaraba una testigo, pero no regresó a la sala.

Minutos después, una de sus abogadas informó al tribunal que se sentía mal. “Si hace falta llamen al SAME”, pidió el presidente del tribunal. De inmediato se dispuso un cuarto intermedio.

Para esa altura el músico había salido a tomar aire al patio del edificio. A pesar del frío, permanecía en remera de manga corta sentado contra la pared. “Estaba como sofocado”, contó “Pachi”, su histórico jefe de seguridad. Mientras estaba allí, sus abogados le acercaron una Coca-Cola.

Durante la evaluación, y en presencia de esta cronista, uno de los profesionales le preguntó si había consumido cocaína. “Creo que sí”, respondió Álvarez.

Todavía llevaba puesta una vincha con una linterna a la altura de la frente.

Antes de la descompensación, la quinta audiencia estuvo marcada por los reiterados episodios de somnolencia de Álvarez y un nuevo cruce entre su defensa y el tribunal.

El músico se había quedado dormido incluso antes del comienzo del debate y volvió a cabecear mientras declaraba la primera testigo. “No voy a permitir que el imputado ronque”, advirtió en un momento el juez Gustavo Goerner.

Durante la jornada alcanzaron a completar sus declaraciones dos de los seis testigos previstos. Uno de ellos fue el criminalista Manuel Oscar Martín, quien intervino en la escena del crimen y aseguró que, por el ahumamiento que presentaba una de las heridas en el rostro de Cristian Díaz, uno de los disparos habría sido efectuado a no más de 60 centímetros de distancia.

Luego comenzó a declarar Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia. La especialista confirmó que el cuerpo presentaba cuatro orificios de entrada y uno de salida, que se recuperaron tres proyectiles y que no era posible establecer la secuencia de los disparos.

También sostuvo que Díaz no murió de manera inmediata: “Hubo una sobrevida mínima, pero la hubo”.

Fue durante su testimonio cuando Álvarez abandonó la sala y comenzó el episodio que terminó con su traslado al Fernández. La declaración de Bustos quedó inconclusa y deberá continuar el próximo lunes a las 10.30, cuando se retome el debate.

El tribunal ya autorizó al músico a no permanecer en las próximas audiencias y quedar representado por sus abogados, por lo que todavía no está claro si Pity volverá a ocupar su lugar frente a los jueces ese día.

Fuente: infobae.com