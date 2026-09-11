Doce chefs, una sola noche: Masters Food & Wine abre venta general

El evento reunirá por primera vez a doce chefs de hoteles Hyatt de Latinoamérica junto a reconocidas bodegas argentinas.

Los chefs invitados y sus propuestas gastronómicas

Vladimir Rojas (Hyatt Regency Panamá) , quien presentará una tapa de asado con gyoza crocante, kosho de ají amarillo y shiso, junto a un nigiri de akami con ponzu-miso, quinoa crocante y leche de tigre ahumada.

, quien presentará una tapa de asado con gyoza crocante, kosho de ají amarillo y shiso, junto a un nigiri de akami con ponzu-miso, quinoa crocante y leche de tigre ahumada. Franco Canzano (Park Hyatt Mendoza) , con una empanada frita de ojo de bife, molleja, limón, perejil y salsa yasgua.

, con una empanada frita de ojo de bife, molleja, limón, perejil y salsa yasgua. Máximo López May (Hyatt Latinoamérica & Caribe) , quien presentará cachete de ternera braseado en Malbec acompañado de papines andinos de colores asados y gremolata de ajo confitado, perejil y limón en conserva.

, quien presentará cachete de ternera braseado en Malbec acompañado de papines andinos de colores asados y gremolata de ajo confitado, perejil y limón en conserva. Alejandro Escudero (Hyatt Regency Mexico City) , con una tostada de trucha patagónica estilo aguachile y un taco de entraña al Malbec con mole poblano.

, con una tostada de trucha patagónica estilo aguachile y un taco de entraña al Malbec con mole poblano. Juan Herrera (Grand Hyatt Bogotá) , quien ofrecerá tortellini de langostinos, lima, hinojo y jengibre, y gigot de cordero braseado en Malbec con cremoso de coliflor.

, quien ofrecerá tortellini de langostinos, lima, hinojo y jengibre, y gigot de cordero braseado en Malbec con cremoso de coliflor. Gregorio Huacón (Hyatt Place Santiago Vitacura), con salmón al horno acompañado de pastelera de choclo y camarones confitados, además de sopaipillas chilenas con toppings inspirados en sabores tradicionales chilenos.

con salmón al horno acompañado de pastelera de choclo y camarones confitados, además de sopaipillas chilenas con toppings inspirados en sabores tradicionales chilenos. Carlos Völker (Grand Hyatt Río de Janeiro) , que presentará un pan de queso con crema de ajo asado, tartar de picaña y una brandada de bacalao con maíz tostado y pil-pil al puxuri.

, que presentará un pan de queso con crema de ajo asado, tartar de picaña y una brandada de bacalao con maíz tostado y pil-pil al puxuri. Daniel Barbieri (Grand Hyatt São Paulo) , con una croqueta de costilla ahumada y surubí grillado con beurre blanc de Torrontés, farofa de castañas y chimichurri de cambuci.

, con una croqueta de costilla ahumada y surubí grillado con beurre blanc de Torrontés, farofa de castañas y chimichurri de cambuci. Miguel Gómez (Park Hyatt Cabo del Sol) , que llegará con sabores tradicionales de México a través de una quesabirria de res y un taco baja de camarón capeado.

, que llegará con sabores tradicionales de México a través de una quesabirria de res y un taco baja de camarón capeado. José Palma (Hyatt Centric San Isidro Lima) , con un ceviche amazónico y un bao amazónico de panceta, dos platos que reflejan la riqueza de la gastronomía peruana contemporánea.

, con un ceviche amazónico y un bao amazónico de panceta, dos platos que reflejan la riqueza de la gastronomía peruana contemporánea. Rodrigo Llanes (Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires) , quien elaborará un cordero braseado con algarroba y espuma de humita.

, quien elaborará un cordero braseado con algarroba y espuma de humita. Noelia Contrera (Park Hyatt Mendoza), Pastry Chef del hotel, estará al frente de una exclusiva estación de pastelería inspirada en la manzana mendocina, creada especialmente para celebrar los 25 años de Park Hyatt Mendoza.

Park Hyatt Mendoza celebra su 25 aniversario con la participación de 12 chefs de la cadena Hyatt de Latinoamérica.

Con más de dos décadas de trayectoria, Masters Food & Wine se ha consolidado como uno de los encuentros enogastronómicos más relevantes de Mendoza, reuniendo a referentes de la gastronomía, la vitivinicultura y la hotelería en una experiencia de primer nivel. En esta edición aniversario, el evento incorporará una inédita impronta regional, permitiendo descubrir la diversidad culinaria latinoamericana en un mismo recorrido.

Masters Food & Wine se ha consolidado como uno de los encuentros enogastronómicos más relevantes de Mendoza.

Las entradas se encuentran disponibles a través de hyatt.boleteriadigital.com.ar y también de manera presencial en Kaua Club & Spa. El valor es de $100.000 por persona e incluye acceso a todas las propuestas gastronómicas y degustaciones de vinos de la noche. Como sponsor principal del evento, Macro Selecta acompaña esta edición con un beneficio exclusivo de 30% de reintegro para sus clientes, con tope de reintegro según las condiciones vigentes de la promoción.