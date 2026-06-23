Italia Fuori Carta: cuatro chefs se reúnen en Puesto del Indio para una noche dedicada a la cocina italiana

El menú incluirá preparaciones como burratina con pesto, tomate confitado, alcaparrón y gremolata; tartar de lomo de ternera; polpeta de cordero braseado; risotto de hongos trufado; pizzas in teglia con distintas combinaciones de ingredientes; picaña cocida a baja temperatura con demi-glace y criolla ahumada; y trucha a la sal cocida a las brasas con alcauciles. La experiencia culminará con una selección de postres clásicos italianos: tiramisú y profiteroles.

La cena estará acompañada por una selección de vinos de Zuccardi Valle de Uco, integrada por etiquetas de las líneas Polígonos y Q, elegidas para acompañar los diferentes momentos del recorrido gastronómico.

Con una propuesta creada exclusivamente para esta ocasión, Italia Fuori Carta invita a descubrir diferentes expresiones de la cocina italiana a través del talento de cuatro chefs y una cuidada selección de vinos, en una experiencia que celebra el valor de compartir alrededor de la mesa.

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