El próximo Jueves 25 de junio, Isidris en Puesto del Indio será escenario de Italia Fuori Carta, una cena especial que reunirá a referentes de la gastronomía mendocina en torno a una propuesta inspirada en la tradición, los sabores y la cultura italiana.
Italia Fuori Carta: cuatro chefs se reúnen en Puesto del Indio para una noche dedicada a la cocina italiana
Claudio Lucero (Isidris), Giacomo Calzetta (Bigalia) y la dupla conformada por Santiago Cenitagoya y Pablo Sapene (Chichilo's) protagonizarán una experiencia gastronómica única acompañada por vinos de Zuccardi Valle de Uco
La experiencia contará con la participación de Claudio Lucero, chef anfitrión de Isidris, junto a Giacomo Calzetta, de Bigalia, y Santiago Cenitagoya y Pablo Sapene, al frente de Chichilo's, quienes elaborarán un menú exclusivo diseñado especialmente para esta ocasión.
La propuesta busca celebrar la riqueza de la cocina italiana desde distintas miradas, combinando técnicas tradicionales y productos de calidad.
El menú incluirá preparaciones como burratina con pesto, tomate confitado, alcaparrón y gremolata; tartar de lomo de ternera; polpeta de cordero braseado; risotto de hongos trufado; pizzas in teglia con distintas combinaciones de ingredientes; picaña cocida a baja temperatura con demi-glace y criolla ahumada; y trucha a la sal cocida a las brasas con alcauciles. La experiencia culminará con una selección de postres clásicos italianos: tiramisú y profiteroles.
La cena estará acompañada por una selección de vinos de Zuccardi Valle de Uco, integrada por etiquetas de las líneas Polígonos y Q, elegidas para acompañar los diferentes momentos del recorrido gastronómico.
Con una propuesta creada exclusivamente para esta ocasión, Italia Fuori Carta invita a descubrir diferentes expresiones de la cocina italiana a través del talento de cuatro chefs y una cuidada selección de vinos, en una experiencia que celebra el valor de compartir alrededor de la mesa.
Datos del evento
- Italia Fuori Carta
- Isidris, Puesto del Indio
- Jueves 25 de junio de 2025
- 20:30 hs