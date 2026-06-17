BYD Yacopini presentó en Mendoza los exclusivos Yangwang U8 y U9, la máxima expresión tecnológica de la marca

byd 2 La concesionaria oficial acercó a los mendocinos dos de los vehículos más innovadores desarrollados por BYD a nivel mundial.

En el marco de la presentación, que el fin de semana continuará en el Parque General San Martín (leer aparte), el empresario remarcó que la llegada de estas unidades tiene como objetivo acercar a los mendocinos tecnologías que hoy representan la vanguardia de la industria automotriz mundial.

"BYD decidió traer a la Argentina vehículos que representan la máxima expresión de la tecnología automotriz disponible hoy en el mundo. Convocamos a la prensa porque tanto el Yangwang U8 como el Yangwang U9 incorporan desarrollos únicos que no están presentes en ningún otro vehículo y que muestran hacia dónde se dirige la industria en los próximos años", sostuvo.

El U9: récord mundial de velocidad y una revolución tecnológica

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el Yangwang U9, un superdeportivo eléctrico que se convirtió en referencia mundial por sus prestaciones extremas.

"El U9 se hizo conocido mundialmente por haber alcanzado una velocidad de 496,2 kilómetros por hora, superando el récord que tenía el Bugatti Chiron con 490 kilómetros por hora. Pero más importante que el récord es el salto tecnológico que permitió alcanzarlo", señaló a su turno, Sergio Montanaro, Gerente General de Territorio Yacopini y de BYD Yacopini.

Según explicó, la clave de este desarrollo radica en una arquitectura eléctrica de 1.200 voltios, una tecnología inédita que supera ampliamente los sistemas de 800 voltios utilizados hasta ahora por los fabricantes más avanzados.

"La potencia de un vehículo está directamente relacionada con el voltaje y la corriente. Si aumentás demasiado la corriente, generás más calor y necesitás componentes más pesados. BYD encontró la manera de incrementar significativamente el voltaje y desarrollar una plataforma capaz de alcanzar niveles inéditos de rendimiento", detalló.

Gracias a esta innovación, la versión U9 Extreme desarrolla hasta 3.000 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2,4 segundos. La variante convencional entrega 1.300 caballos y mantiene prestaciones que la ubican entre los deportivos más rápidos del planeta. Es que la edición Extreme es exclusiva, con una producción limitada a apenas 20 unidades anuales, de las cuales actualmente solo existe una en toda Latinoamérica.

Otro aspecto que llamó la atención de los asistentes fue su sistema de suspensión inteligente. El U9 posee cuatro motores eléctricos independientes, uno en cada rueda, que trabajan junto a una suspensión revolucionaria. Esa suspensión permite realizar movimientos que se hicieron virales en todo el mundo, como hacer que el vehículo salte o que se mueva simulando un baile. Más allá de lo llamativo, estas demostraciones permiten entender el nivel de desarrollo tecnológico que tiene el sistema.

Además, gracias al control independiente de cada rueda, tanto el U9 como el U8 pueden continuar desplazándose incluso ante la rotura de un neumático y tienen la capacidad de girar sobre su propio eje.

byd 1 Mendoza es escenario de la presentación de dos de los vehículos más innovadores desarrollados por BYD a nivel mundial.

El U8: lujo, autonomía y capacidad anfibia

El otro gran atractivo de la presentación fue el Yangwang U8, un SUV híbrido enchufable de gran tamaño que combina lujo, prestaciones extremas y soluciones tecnológicas inéditas.

"El U8 cuenta con cuatro motores eléctricos independientes y un motor naftero de dos litros que no impulsa directamente al vehículo, sino que funciona exclusivamente como generador para recargar las baterías", explicaron las autoridades en el marco de un encuentro con la Prensa.

La batería de 48 kWh le permite recorrer alrededor de 180 kilómetros en modo completamente eléctrico y alcanzar una autonomía total cercana a los 1.000 kilómetros combinando electricidad y combustible.

"Estamos hablando de un SUV de gran porte que logra recorrer cerca de 1.000 kilómetros con un tanque de apenas 60 litros. En vehículos de esta categoría es habitual encontrar consumos muy superiores", detallaron.

Sin embargo, la característica que más curiosidad despertó entre los presentes fue su capacidad anfibia. Es que el U8 puede desplazarse sobre el agua durante un período limitado de tiempo, aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Esto demuestra no solamente el nivel tecnológico del vehículo, sino también la seguridad y confiabilidad de su sistema eléctrico y de sus baterías", señaló.

Desde BYD Yacopini remarcaron además que estas innovaciones reflejan el potencial de las energías alternativas: "La gran diferencia está en las energías alternativas. Estamos hablando de vehículos híbridos y eléctricos que ofrecen un ahorro significativo en el consumo y en los costos de utilización a lo largo del año, algo que cada vez valoran más quienes buscan acceder a un vehículo 0 kilómetro".

La batería Blade, uno de los grandes diferenciales de BYD

Durante la presentación también se destacó el desarrollo de la batería Blade, una tecnología patentada por BYD que se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento global de la compañía.

Es probablemente el activo tecnológico más importante de la compañía. Logró reducir peso, aumentar autonomía, mejorar la seguridad y garantizar una vida útil extraordinaria. Las baterías pueden alcanzar aproximadamente 5.000 ciclos completos de carga, equivalentes a cerca de 1,5 millones de kilómetros de utilización, y cuentan con ocho años de garantía para la batería y los componentes eléctricos. Además, las pruebas de seguridad demuestran una resistencia excepcional ante impactos severos y perforaciones, minimizando riesgos de incendio o explosión.

byd 3 Mendoza es escenario de la presentación de dos de los vehículos más innovadores desarrollados por BYD a nivel mundial.

Una tecnología que llegó para quedarse

Durante el encuentro, los representantes de la marca coincidieron en que la electromovilidad atraviesa un proceso de expansión acelerada tanto a nivel mundial como en Argentina.

"Cada vez nos sorprende más BYD por la tecnología que incorpora. La electromovilidad ya es una realidad y la energía eléctrica viene a quedarse entre los usuarios y los futuros compradores", agregó Yacopini.

En ese sentido, destacó la positiva recepción que han tenido los vehículos eléctricos en Mendoza: "La respuesta ha sido muy positiva. Hay un proceso de adaptación porque hablamos de vehículos eléctricos que funcionan de manera diferente a los autos tradicionales, pero la gente entiende que se trata de un cambio de paradigma. La energía alternativa y la movilidad eléctrica llegaron para quedarse".

“Muchas de las innovaciones presentes en los Yangwang terminarán incorporándose progresivamente a modelos más accesibles de la marca.Lo que hoy vemos en los Yangwang será parte de los autos que llegarán al mercado dentro de tres o cuatro años. Estas tecnologías terminan trasladándose progresivamente a toda la gama de productos de BYD", destacó el “Chino”.

Lo que viene para BYD en Argentina

La marca continuará ampliando su oferta en el país durante 2026. Según adelantó Montanaro, antes de fin de año llegarán nuevos modelos como el Seal U, el Seal DMI y el TI7, ampliando la presencia de BYD en segmentos cada vez más competitivos.

A nivel mundial BYD viene creciendo muy fuerte y en Argentina recién se está viendo el comienzo. Según adelantaron desde la firma, de aquí a fin de año, aún quedan varios lanzamientos más, por lo que creen que la expansión de la marca va a continuar a gran velocidad. Incluso, desde la firma, se mostraron optimistas respecto del posicionamiento futuro de la automotriz china en el mercado local.

"Creo que BYD tiene todo para convertirse en la marca china más vendida de Argentina en los próximos años. No viene a desplazar a las marcas tradicionales, sino a ganar participación en distintos segmentos con una propuesta muy competitiva y una gama extremadamente amplia" aseguró el propietario de la red de concesionarios líder de Cuyo.

Finalmente, el “Chino” Yacopini, resumió la filosofía detrás del crecimiento de la compañía: “Lo más interesante es cómo la ingeniería se pone al servicio de democratizar la tecnología. Desde un Dolphin Mini hasta un Yangwang U9 existe el mismo objetivo: ofrecer niveles de confort, seguridad, equipamiento y tecnología propios de vehículos premium a precios mucho más accesibles. Esa visión es la que está transformando la industria automotriz en todo el mundo".

Una experiencia abierta en el parque para toda la familia

Quienes no puedan asistir a las instalaciones de BYD en calle San Martín, la propuesta continuará durante el fin de semana con una actividad abierta al público en el Parque General San Martín.

El sábado 20 y domingo 21 de junio, de 10 a 17 horas, BYD Yacopini trasladará parte de la experiencia al Rosedal para que mendocinos y turistas puedan acercarse a conocer de primera mano las nuevas tecnologías de movilidad eléctrica e híbrida que están revolucionando la industria automotriz.

Durante ambas jornadas, los visitantes tendrán la posibilidad de realizar test drives de distintos modelos de la gama BYD comercializada en Mendoza, entre ellos el Dolphin Mini, el Yuan Pro y el Song Pro, además de recibir asesoramiento sobre autonomía, sistemas de carga, eficiencia energética y las ventajas de la electromovilidad para el uso cotidiano.

La exhibición también incluirá a los exclusivos Yangwang U8 y Yangwang U9, dos modelos que representan el máximo nivel de innovación tecnológica alcanzado por la marca. Aunque no participarán de las pruebas dinámicas, podrán ser observados de cerca por el público, que tendrá la oportunidad de conocer detalles de diseño, ingeniería y prestaciones que hoy posicionan a estos vehículos entre los más avanzados del mundo.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para toda la familia, combinando entretenimiento, innovación y contacto directo con tecnologías que comienzan a marcar el futuro de la movilidad. De esta manera, BYD Yacopini propone una experiencia accesible para personas de todas las edades, permitiendo descubrir cómo funcionan los vehículos eléctricos e híbridos y conocer los desarrollos que en los próximos años llegarán a cada vez más modelos del mercado.