En una propuesta inédita para el mercado local, Grupo Lorenzo llevará a cabo una mega jornada de pruebas de manejo este sábado 8 de agosto, de 9 a 18 horas, en las instalaciones de Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los caracoles de Chacras)
Grupo Lorenzo revoluciona Mendoza con un test drive simultáneo de cuatro marcas en Chacras Park
La jornada exclusiva en Chacras Park, organizada por Grupo Lorenzo , ofrecerá la oportunidad de probar modelos de Jeep, RAM, Fiat y la nueva marca Leapmotor
La idea destaca por desplegar de forma en simultáneo la oferta de cuatro insignias clave de Grupo Stellantis que son comercializadas por Grupo Lorenzo: Jeep, RAM, Fiat y Leapmotor.
El encuentro será de gran atractivo técnico para aquellos interesados en conocer los distintos modelos y una posibilidad única para que potenciales clientes de acceder a las ventajas comerciales. Además de poder tener la posibilidad de conocer la recientemente arribada marca de ultra-híbridos Leapmotor, que ofrecerá Grupo Lorenzo en Mendoza.
Se dispondrá de las siguientes unidades:
- Pick-ups y Trabajo: Las imponentes RAM Dakota y la nueva Fiat Titano.
- Movilidad Electrificada e Innovación: Leapmotor B10 y C10, exponentes de la nueva era de movilidad eléctrica, los SUV inteligentes diseñados para las grandes distancias. Además, la novedosa Jeep Renegade Híbrida.
- Referentes Urbanos y Populares: El icónico Fiat 600 y el exitoso en ventas Fiat Cronos.
Más allá del contacto dinámico al volante, la jornada ofrecerá un espacio de networking y experiencia de marca que incluirá desayuno de bienvenida, regalos de cortesía y condiciones comerciales exclusivas diseñadas para la ocasión.
La actividad es libre y gratuita, pensada tanto para usuarios que buscan renovar su vehículo como para entusiastas de la industria que deseen evaluar de primera mano los últimos lanzamientos y tecnologías de movilidad.
Detalles del Evento
- Fecha: sábado 8 de agosto de 2026.
- Horario: De 09:00 a 18:00 hs.
- Lugar: Chacras Park (Luján de Cuyo, Mendoza).
- Entrada: Libre y gratuita.
- Contactos para consultas y test drive: 2615 17-2935 / JEEP RAM - 2616 50-1809 / FIAT - 2613 61-0390 / LEAPMOTOR
En pocas palabras
- Grupo Lorenzo revoluciona Mendoza: Test drive simultáneo de cuatro marcas (Jeep, RAM, Fiat, Leapmotor) este sábado 8 de agosto en Chacras Park.
- Innovación y Oferta: Presentación de modelos híbridos y eléctricos, incluyendo Leapmotor, y referentes urbanos como Fiat 600 y Cronos.
- Experiencia Completa: Jornada libre y gratuita con acceso a condiciones comerciales exclusivas, desayuno y regalos.