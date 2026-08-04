Grupo Lorenzo revoluciona Mendoza con un test drive simultáneo de cuatro marcas en Chacras Park

La idea destaca por desplegar de forma en simultáneo la oferta de cuatro insignias clave de Grupo Stellantis que son comercializadas por Grupo Lorenzo: Jeep, RAM, Fiat y Leapmotor.

El encuentro será de gran atractivo técnico para aquellos interesados en conocer los distintos modelos y una posibilidad única para que potenciales clientes de acceder a las ventajas comerciales. Además de poder tener la posibilidad de conocer la recientemente arribada marca de ultra-híbridos Leapmotor, que ofrecerá Grupo Lorenzo en Mendoza.