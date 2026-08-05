Autores por los Caminos del Vino ganó el Oro en los Best Of Wine Tourism por su aporte al enoturismo cultural de Mendoza

El premio no distingue solamente una serie de encuentros con escritores. Reconoce una manera diferente de vivir el enoturismo, donde el vino funciona como punto de encuentro entre las ideas, la cultura, la gastronomía y la identidad de Mendoza.

Cuando el vino se encontró con las ideas

Creado por Gustavo Flores Bazán y Jimena Silvestri, con la participación de Andrés Gabrielli como moderador, el ciclo comenzó en 2024 con la presentación del libro 60 años de Casta, del periodista y economista Osvaldo Granados.

A partir de ese primer encuentro comenzó un recorrido por distintos escenarios mendocinos, llevando la conversación y el pensamiento a espacios vinculados al vino.

Andrés Gabrielli junto a Hugo Alconada Mon.

"Autores por los Caminos del Vino es un ciclo que une el pensamiento, la literatura, las ideas, la filosofía y el periodismo junto al vino, recorriendo los escenarios más emblemáticos que tenemos en Mendoza", explicó Gustavo Flores Bazán.

"La propuesta invita a descubrir el vino desde otro lugar, incorporando la palabra, la gastronomía, el paisaje, la cultura y el enoturismo en una experiencia única. Queríamos generar un espacio para el pensamiento, las ideas, el periodismo, los conferencistas y los distintos referentes del país que estamos trayendo a Mendoza", agregó.

Un recorrido por los Caminos del Vino

El nombre del ciclo refleja también su esencia: recorrer Mendoza a través de sus espacios vinculados al vino y generar nuevos escenarios para el encuentro cultural.

Durante sus ediciones, Autores por los Caminos del Vino pasó por lugares como Finca Bandini, Bodega Vinorum, Espacio Arizu, Tempo del Vino, Bodega Antigal y el Auditorio Marciano Cantero, entre otros escenarios que aportaron su identidad a cada jornada.

Cada sede permitió construir una experiencia diferente, donde la arquitectura, los vinos, la gastronomía y el paisaje acompañaron las conversaciones con los invitados.

Esa itinerancia es uno de los rasgos distintivos del proyecto: cada edición propone descubrir una nueva expresión de Mendoza y de sus Caminos del Vino.

Las voces que enriquecieron el camino

En apenas dos años, el ciclo logró reunir a algunas de las personalidades más destacadas del país.

Por Autores por los Caminos del Vino pasaron el periodista y economista Osvaldo Granados; la escritora y astróloga Ludovica Squirru; el filósofo Darío Sztajnszrajber; la periodista e investigadora Soledad Barruti; la historiadora y escritora Florencia Canale; el periodista de investigación Hugo Alconada Mon; el economista Claudio Zuchovicki; y el especialista en liderazgo Jonatan Loidi, entre otros referentes de la cultura, el periodismo, la economía y el pensamiento contemporáneo.

Cada autor llegó a Mendoza para compartir sus ideas, pero se llevó una experiencia mucho más amplia: el contacto directo con las bodegas, los vinos, la gastronomía, los paisajes y la hospitalidad de una provincia que tiene al vino como parte esencial de su identidad.

Embajadores de Mendoza

Uno de los grandes valores del ciclo está en el impacto que genera más allá de cada encuentro.

Los invitados son referentes con una enorme capacidad de llegada e influencia. Sus libros cuentan con miles de lectores, sus conferencias convocan públicos diversos y sus intervenciones en medios de comunicación y redes sociales amplifican sus experiencias.

Después de visitar Mendoza, cada uno de ellos se transforma en un verdadero embajador de la provincia.

No se trata solamente de una visita profesional. Es la posibilidad de vivir en primera persona el enoturismo mendocino, conocer sus protagonistas y llevarse una historia propia para compartir con sus comunidades.

De esta manera, Autores por los Caminos del Vino genera una promoción genuina del destino, basada en la experiencia personal y en el vínculo que cada visitante construye con Mendoza.

El reconocimiento permitirá que la iniciativa participe en la Conferencia Internacional de Great Wine Capitals en Nueva Zelanda.

Una construcción colectiva

Detrás de cada encuentro existe una organización que involucra múltiples actores.

Convocar a un escritor o referente nacional requiere coordinar agendas, viajes, producción, hospedaje, comunicación y una logística que comienza mucho antes de cada presentación.

Andrés Gabrielli destacó esa dimensión del proyecto. "Primero hay que tener una idea que funcione. Después encontrar quiénes la acompañen y finalmente llevarla a cabo. Parece sencillo traer un escritor, pero detrás de cada encuentro hay un trabajo muy importante", señaló.

El periodista también puso en valor el origen del ciclo. "Gustavo Flores Bazán y Jimena Silvestri fueron quienes imaginaron este proyecto. Yo me sumé después, pero ellos fueron los ideólogos de una propuesta que hoy recibe un reconocimiento internacional."

Cultura, vino y turismo: una identidad mendocina

Para Gabrielli, uno de los principales aportes del ciclo es demostrar que los grandes pilares productivos de Mendoza también tienen una dimensión cultural.

"Ha sido muy bueno para mí participar como moderador de este primer ciclo porque ayuda a potenciar los pilares productivos de Mendoza. Tanto la vitivinicultura como la gastronomía y el turismo son actividades culturales. Eso las hace atractivas y únicas", afirmó.

"Profundizar en esa huella es fundamental hacia adelante, porque esa identidad es la que distingue a Mendoza", agregó.

El respaldo institucional y una propuesta con proyección

Desde sus comienzos, Autores por los Caminos del Vino contó con el acompañamiento de instituciones y empresas que impulsaron su crecimiento.

El ciclo fue declarado de Interés Turístico por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), en reconocimiento a su aporte a la cultura y al vino de la provincia. También recibió el apoyo de Caminos del Vino – Bodegas de Argentina, la Universidad Juan Agustín Maza, Radio Nihuil y El Descorche Diario como media partner, las bodegas anfitrionas, hoteles, editoriales, librerías y numerosas empresas que hicieron posible cada edición.

Para Jimena Silvestri, una de las creadoras y responsable de la producción del ciclo, el reconocimiento obtenido confirma el potencial de una propuesta que nació en Mendoza pero que puede proyectarse mucho más allá de las fronteras de la provincia.

"Desde la producción del proyecto entendimos que las temáticas y el formato de Autores por los Caminos del Vino no se circunscriben a un solo lugar. La respuesta del público y de colegas nos confirma que existe un potencial real para exportar este contenido tanto a nivel regional como internacional y tender puentes con nuevas audiencias. Es una idea que no tiene techo", destacó.

Durante la entrega de premios, realizada recientemente en Mendoza, el reconocimiento puso en valor una propuesta que integra literatura, pensamiento, vino, gastronomía y turismo, consolidando a Mendoza como un destino capaz de ofrecer experiencias culturales de calidad internacional.

El próximo desafío: Nueva Zelanda

El reconocimiento obtenido en Mendoza abre ahora una nueva instancia para Autores por los Caminos del Vino. Gracias al Oro alcanzado en la categoría Arte y Cultura, el proyecto formará parte de la Conferencia Internacional Anual de Great Wine Capitals, que se desarrollará del 18 al 22 de octubre de 2026 en Hawke's Bay, Nueva Zelanda, bajo el lema "A World of New".

El encuentro reunirá a representantes de todas las capitales mundiales del vino y a los proyectos distinguidos en los Best Of Wine Tourism, convirtiéndose en una oportunidad para compartir experiencias, establecer vínculos internacionales y dar visibilidad a una propuesta nacida en Mendoza que hoy trasciende el ámbito provincial.

Durante la premiación estuvo presente el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo.

El próximo capítulo ya tiene fecha

El Oro obtenido en los Best Of Wine Tourism no representa un punto de llegada, sino un nuevo impulso para continuar creciendo.

La agenda del ciclo continuará el próximo 28 de agosto, con la presencia del escritor Gonzalo Garcés, quien protagonizará una nueva edición en Bodega Casarena.

De esta manera, Autores por los Caminos del Vino continúa sumando capítulos a una historia que comenzó con una idea simple: demostrar que el vino también puede ser contado desde la cultura.

Un reconocimiento que proyecta Mendoza

El reconocimiento obtenido en los Best Of Wine Tourism reafirma el valor de las propuestas que amplían la mirada sobre el enoturismo y ponen en primer plano a la cultura como parte esencial de la identidad mendocina.

Con Autores por los Caminos del Vino, Mendoza suma una experiencia que fortalece su posicionamiento como destino internacional, integrando vino, literatura, gastronomía, paisaje y hospitalidad en una propuesta que continúa creciendo.