Día del Padre: Sporting sortea 20 camisetas oficiales de la Selección Argentina

Como parte de la campaña especial, quienes realicen compras superiores a $130.000 en cualquiera de las sucursales hasta el 30 de junio participarán automáticamente del sorteo de 20 camisetas oficiales de la Selección Argentina.

La promoción representa una oportunidad única para encontrar el regalo ideal para papá y, al mismo tiempo, participar por uno de los premios más deseados por los fanáticos del fútbol. PROMOCIÓN DÍA DEL PADRE Con compras superiores a $130.000 hasta el 30 de junio, participás automáticamente del sorteo de 20 camisetas oficiales de la Selección Argentina. Sin inscripción, sin pasos extra: la participación es directa con la compra.

sporting (4) Indumentaria, calzado, accesorios y productos oficiales AFA forman parte de la propuesta especial de Sporting para celebrar el Día del Padre.

Para conocer todas las propuestas y promociones vigentes, Sporting invita a visitar cualquiera de sus sucursales y descubrir una amplia variedad de opciones para celebrar este Día del Padre.