"Ventas Sin Humo": San Rafael vivió una producción de alta calidad que transformó el Centro de Congresos

La organización destacó con orgullo que son 50 marcas, entre sponsors y partners estratégicos, las que vienen patrocinando este ciclo de cuatro (4) conferencias y tres (3) Workshops de manera ininterrumpida desde el año 2024.

"Gaita" Gonzalez aportó herramientas para vender "más y mejor".

Este respaldo masivo no solo valida la visión de Luis Martini y Alejandro Martinez como organizadores, sino que demuestra el compromiso del sector privado local y regional por apostar a la capacitación y al crecimiento profesional en San Rafael.

Como desde un principio, Grupo Alvarez es un actor clave en la difusión y promoción de este Ciclo de Conferencias, con presencia de sus marcas: CTNET, Canal 6, Medios Andinos y Aconcagua Radio.

Una puesta en escena de alta calidad

Al ingresar al salón, la sensación generalizada de los asistentes fue de grata sorpresa. Lejos de las puestas tradicionales, se encontraron con una infraestructura técnica de primerísimo nivel.

El despliegue fue imponente: un escenario de diseño vanguardista, pantallas LED de última generación de proporciones masivas, un sistema de luces robotizadas y un sonido envolvente y nítido que garantizó la inmersión total en la conferencia. Además, un sofisticado circuito cerrado de video de alto estándar capturó cada detalle, transmitiendo la energía de Julián "Gaita" González y Sebastián Koroch con calidad televisiva a todos los rincones del recinto.

Experiencia inmersiva: expo, DJ y transmisión en vivo

La experiencia "Ventas Sin Humo" comenzó mucho antes de la conferencia: desde el mes de junio 2026 hubo presencia constante con soportes gráficos y avisos grabados en: radios, canales de tv, vía pública, red social propia (@coachingsanrafael) Los organizadores cuidaron cada detalle para transformar el Centro de Congresos en un verdadero hub de negocios.

Un circuito cuidadosamente diseñado de stands de los distintos sponsors le daba un toque de expo al lugar. El público, ávido de novedades, recorrió cada propuesta, generando un clima de networking vibrante y proactivo.

Al final de la galería, se destacaba el espacio del DJ TOTO, quien seleccionó la mejor música para la ocasión, maridando el ambiente con ritmos modernos y enérgicos que mantenían el hype de los asistentes.

La previa de la Conferencia fue accesible gracias a una transmisión en vivo vía streaming de Dial Radio TV y DOSPROTV. La radio y canales de YouTube locales fueron creando el clima propicio que anticipaba el gran show que vería la luz horas más tarde, masificando el alcance de la Conferencia y demostrando la capacidad logística de integración tecnológica de la organización.

A las 17.05 hs. del miércoles 26, se produjo el tan ansiado SOLD OUT: todas las localidades vendidas.

El elogio de los asistentes: San Rafael en el mapa de los grandes eventos

Fue, sin dudas, una noche soñada para Luis Martini y Alejandro Martinez, la culminación de meses de trabajo incansable que resultaron en una operación impecable. Pero la mayor recompensa fue el elogio unánime de los asistentes.

Durante el Ágape post Conferencia, empresarios, emprendedores, comerciantes y profesionales que participaron como Sponsors, elogiaron no sólo el nivel de los disertantes, sino la organización y la puesta en escena que tuvo la conferencia.

"Ventas Sin Humo" en San Rafael reunió 1000 asistentes y 50 marcas con tecnología de punta.

El comentario generalizado en los pasillos y redes sociales fue de orgullo local: "No le envidiamos nada a los eventos de las grandes ciudades".

"Ventas Sin Humo" no fue sólo una Conferencia exitosa; fue el evento que definió el año comercial en Mendoza, sentó un precedente de calidad y demostró que, con visión y profesionalismo, San Rafael volvió a confirmar que está a la altura de las grandes ligas de eventos corporativos.