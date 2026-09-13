Una tremenda colisión fatal sobre la Ruta Nacional 143 conmocionó a la localidad de Real del Padre durante los últimos minutos de la noche del sábado. El choque frontal entre un camión de gran porte y una motocicleta dejó como saldo la muerte instantánea de un joven de 18 años y dos acompañantes hospitalizados con heridas de consideración.
Tragedia en la Ruta 143: un motociclista de 18 años chocó de frente con un camión y murió
La víctima de 18 años iba en una moto 110 cc y colisionó de frente contra un camión de gran porte. Dos acompañantes sobrevivieron milagrosamente.
El trágico episodio ocurrió cerca de las 23.45, a la altura del cementerio municipal de San Rafael, en jurisdicción de la Comisaría 26.
La mecánica del choque y la asistencia médica
Según las primeras pericias recabadas en el lugar, un camión Scania conducido por un hombre de 63 años transitaba por la traza nacional en sentido hacia el oeste. Por motivos que la Justicia se encuentra investigando, el transporte pesado impactó de frente contra una motocicleta de 110 cc que circulaba en sentido contrario, sobre la cual viajaban tres personas.
Como consecuencia directa del tremendo impacto, el conductor de la moto, de 18 años falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.
En tanto, los otros dos ocupantes del rodado menor, un adolescente de 15 años y un joven de 27, sobrevivieron al choque pero sufrieron politraumatismos y severas fracturas. Ambos fueron asistidos de urgencia por ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, donde quedaron internados bajo observación médica.
En la escena del hecho trabajó personal policial de la Comisaría 26, Policía Vial y Científica, bajo las directivas de la fiscalía de turno para determinar las responsabilidades del siniestro.
En pocas palabras
- Tragedia vial: un joven de 18 años murió al chocar de frente contra un camión en la Ruta 143.
- Acompañantes heridos: dos jóvenes que viajaban con la víctima fueron hospitalizados con politraumatismos y fracturas.
- Investigación en curso: la policía y la justicia intentan determinar las causas del fatal siniestro ocurrido cerca de las 23.45.