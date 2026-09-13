Tragedia en la Ruta 143: un motociclista de 18 años chocó de frente con un camión y murió

Como consecuencia directa del tremendo impacto, el conductor de la moto, de 18 años falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Personal policial y de Científica trabajaron en el lugar del accidente fatal, frente al cementerio de Real del Padre.

En tanto, los otros dos ocupantes del rodado menor, un adolescente de 15 años y un joven de 27, sobrevivieron al choque pero sufrieron politraumatismos y severas fracturas. Ambos fueron asistidos de urgencia por ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, donde quedaron internados bajo observación médica.

En la escena del hecho trabajó personal policial de la Comisaría 26, Policía Vial y Científica, bajo las directivas de la fiscalía de turno para determinar las responsabilidades del siniestro.