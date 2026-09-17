Dalvian Mall celebra la llegada de la primavera con una jornada para disfrutar en familia

La primavera llega a Dalvian Mall con una jornada pensada para compartir, disfrutar y celebrar al aire libre. El lunes 21 de septiembre, de 13 a 21h, el Mall será escenario de un festejo con actividades para todas las edades.
Durante toda la jornada habrá música con DJ Simón Péndola, que acompañará el evento con una propuesta musical para disfrutar y recorrer el Mall.
Los más chicos también tendrán su espacio con inflables, metegol, ping pong, tejo y un espacio de arte, donde podrán jugar, crear y divertirse durante la tarde.
Además, los distintos locales comerciales de Dalvian Mall se sumarán al festejo con acciones, juegos, degustaciones, promociones, propuestas gastronómicas y experiencias especiales para quienes se acerquen a celebrar la primavera.
La música en vivo será uno de los grandes protagonistas de la jornada. El público podrá disfrutar y bailar al ritmo de Paraíso Cumbia y, como gran cierre, el show de La Banda Viajera.
Una primavera para compartir
Dalvian Mall es un punto de encuentro para disfrutar, compartir y celebrar, y esta primavera suma una jornada especial que reúne música, entretenimiento, gastronomía y actividades para toda la familia.
La invitación es para toda la comunidad. No es necesario ser residente de Dalvian para participar.
- Lunes 21 de septiembre.
- De 13 a 21.
- Dalvian Mall – Cerro Cristo 96, Ciudad de Mendoza.
- Acceso libre y abierto a todo público.
- Música, juegos, arte, propuestas de los locales y shows en vivo para celebrar juntos la llegada de la primavera.
En pocas palabras
- Dalvian Mall: celebra la primavera con una jornada familiar el lunes 21 de septiembre, de 13 a 21h.
- Actividades: habrá música con DJ Simón Péndola, juegos para niños, arte y propuestas de los locales comerciales.
- Cierre musical: se presentarán Paraíso Cumbia y la banda La Banda Viajera.