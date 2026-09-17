Dalvian Mall celebra la llegada de la primavera con una jornada para disfrutar en familia

Además, los distintos locales comerciales de Dalvian Mall se sumarán al festejo con acciones, juegos, degustaciones, promociones, propuestas gastronómicas y experiencias especiales para quienes se acerquen a celebrar la primavera.

La música en vivo será uno de los grandes protagonistas de la jornada. El público podrá disfrutar y bailar al ritmo de Paraíso Cumbia y, como gran cierre, el show de La Banda Viajera.

Los distintos locales comerciales de Dalvian Mall se sumarán al festejo del día de la primavera.

Una primavera para compartir

Dalvian Mall es un punto de encuentro para disfrutar, compartir y celebrar, y esta primavera suma una jornada especial que reúne música, entretenimiento, gastronomía y actividades para toda la familia.

La invitación es para toda la comunidad. No es necesario ser residente de Dalvian para participar.