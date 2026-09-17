Territorio Yacopini cumple 20 años dejando huella: "El Chino" cuenta los aciertos y errores que los llevaron a ser líderes en Cuyo

La primera apuesta fue General Motors. Un paso encarado "con mucho miedo", admite el empresario, ya que su experiencia previa junto a su padre estaba enfocada principalmente en el transporte pesado: "Fue todo nuevo para nosotros, armar un grupo de trabajo, obviamente con algunas bajas porque se fueron a otras oportunidades o no se acomodaron a nuestro ritmo. Luego vino Volkswagen, después se incorporó Nissan, Ducati, San Rafael, San Juan este año".

La "actitud deportiva" aplicada a los negocios

Hablar del "Chino" Yacopini implica inevitablemente cruzar el automovilismo y el deporte con la gestión comercial. Su paso por el triatlón, las jornadas del TC2000 en el autódromo Ángel Pena, la organización del Territorio Running y las travesías del Rally Dakar con la Volkswagen Amarok moldearon una impronta competitiva enfocada en la resiliencia y la humildad.

Al ser consultado sobre si afronta los vaivenes comerciales con mentalidad de atleta, Yacopini no duda: "Tal cual. Siempre digo lo mismo, es lo que he tratado de sacar de lo bueno de mi padre: que no hay que rendirse, hay que tener mucha actitud, ser humilde, respetar a los competidores, no faltarle el respeto. Creo que estamos bien y, en 20 años, a la vista está la cantidad de autos que están en la calle con Territorio Yacopini".

Ese volumen en circulación involucra a las distintas razones sociales y marcas del grupo, tales como Yacopini Motors, Yacopini Sud, Chiara, Chez Tonton y Ducati, extendiéndose desde el Gran Mendoza hasta San Rafael y la provincia de San Juan.

Modelos que marcaron a las familias de Mendoza y San Juan

A lo largo de estos 20 años, miles de cuyanos han adquirido su primer vehículo o renovado la unidad familiar en las instalaciones del concesionario. Desde aquellos célebres Chevrolet Corsa y Classic que dominaron las calles mendocinas hace 15 años, hasta la variada oferta de camionetas adaptadas a la geografía y las exigencias de la región.

Cuando se trata de recomendar una pick-up por cada sello representado, Yacopini destaca la personalidad de cada una:

Chevrolet S10: "Tiene una suavidad tremenda, hoy con un diseño perfecto y una tecnología buenísima".

"Tiene una suavidad tremenda, hoy con un diseño perfecto y una tecnología buenísima". Volkswagen Amarok: "Ni hablar" (en la lista de los más vendidos desde su lanzamiento).

"Ni hablar" (en la lista de los más vendidos desde su lanzamiento). Nissan Frontier: "Una marca japonesa que es muy confiable".

"Una marca japonesa que es muy confiable". BYD Shark: "Una tecnología que supera a las otras, aunque también se extraña el motor y el torque de la V6".

"Gracias a Dios la diversificación de todo lo que te acabo de contar existe, y para mí eso es buenísimo porque el cliente elige hoy lo que más le gusta y lo que más le sirve para Mendoza, para San Juan, para viajar a San Rafael, para la bodega o para el turismo", añadió.

Posventa y superación de crisis: "Atender el problema da la cara"

El éxito de una trayectoria de dos décadas no está exento de tormentas económicas ni de momentos complejos en la relación con el cliente. Para Yacopini, encarar los vaivenes cambiarios y los cambios de ciclo político exige presencia constante: "En 20 años quizás se ve el éxito, pero las crisis típicas de cambio de gobierno o de partidos políticos obviamente se sufren. Hoy estamos con una estabilidad o estancamiento cambiario donde la competitividad que existe no existía hace 10 años".

Frente a esa rivalidad comercial, el empresario señala al área de posventa como el corazón del negocio: "La posventa para mí es clave porque ahí realmente conozco o saludo al cliente al que le vendí el auto. Te dicen la verdad: me gustó, no me gustó, tiene este defecto... Muchas veces se simplifica poniendo un accesorio, como una tapa para la caja de carga de las camionetas Amarok para que no hagan ruido, y se van contentos. Es lo que más me gusta a mí a pesar de vender autos".

El futuro llegó a Mendoza: la apuesta por BYD y la electromovilidad

El hito más reciente del grupo se concretó con el nombramiento por parte de la firma china BYD, gigante global en vehículos híbridos y 100% eléctricos. Esta incorporación marca el inicio de una etapa orientada a la movilidad sustentable y la baja contaminación.

"Fue una marca que me costó mucho trabajo obtener. Tiene una línea de producto muy amplia, con la electromovilidad de todo lo que significa: autos híbridos, autos 100% eléctricos de alta gama, la camioneta Shark 4x4 y SUV familiares", detalló sobre el catálogo que desembarca en las sedes de Mendoza y San Juan.

Para el directivo, la adaptación cultural y tecnológica ya está en marcha: "Creo que es el momento en que el futuro llegó a Mendoza y no vino para irse; vino para instalarse. Que el motor no haga ruido ya es un cambio; la tecnología de las camionetas que te hablan y hacen todo por vos es otro cambio. Vienen muchos cambios lindos y esperamos que nos acompañe el gobierno y que todo termine bien".

Dejar huella: el legado familiar

Al reflexionar sobre el significado de cumplir dos décadas al frente de la empresa, Adrián "El Chino" Yacopini vuelve al concepto de pertenencia y familia.

Tras certificar la continuidad con sus hijos, Goyo, Franco y Tobías; y repasar la inversión realizada tanto en Cuyo como en la red de talleres, sintetiza su visión de futuro: "Dejar huella es seguir levantándome todos los días temprano con los clientes y dejarles algo lindo que es lo que dejó mi padre: el apellido. Dejárselo a mis hijos. Eso es dejar una gran huella", remarcó.

Territorio Yacopini celebra dos décadas como referente automotriz en Cuyo, liderado por Adrián "El Chino" Yacopini.

Comunidad Territorio: 20 años de beneficios

A la propuesta comercial y de servicio oficial se suma Comunidad Territorio, el programa de fidelización diseñado por Yacopini para acompañar a quienes adquieren sus unidades en la red de concesionarios.

Esta iniciativa, disponible durante todo el año. ha sido pensada para ofrecer importantes descuentos, promociones, y experiencias en rubros como: comercio, gastronomía, espectáculos, cine, teatro, bodegas, gimnasios y otros servicios adheridos sumamente interesantes.

¿Cómo saber si ya sos parte de Comunidad Territorio?

Muchos clientes de Territorio Yacopini ya forman parte del programa de beneficios y no lo saben. Si compraste un vehículo en cualquiera de las marcas del grupo, es muy probable que ya estés habilitado para acceder a las promociones.

El proceso de verificación es muy simple. Ingresando a www.comunidadterritorio.com.ar con el DNI y el correo electrónico registrado al momento de la compra del vehículo, en pocos segundos el sistema confirma la identidad, sin exponer ningún tipo de información personal.

Una vez validado el usuario, se podrá descargar un código QR, que se podrá presentar en los comercios y espacios adheridos para acceder automáticamente a los beneficios.

Dónde acercarse

Entre los puntos de atención se encuentran la sucursal central, ubicada en Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz; San Martín Sur 719, Godoy Cruz (BYD), las sucursales de San Rafael, en Mitre 530 y 721; y la reciente apertura de San Juan, ubicada en Paula Albarracín de Sarmiento 699.