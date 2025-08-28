Adrián Yacopini y el desembarco de los autos eléctricos BYD a la Argentina: "Estamos orgullosos"

A pesar de que aún sus modelos no tienen precios oficiales, a través del sitio www.byd.com/ar los interesados ya pueden cargar sus datos y realizar una reserva para alguno de ellos, que en todos los casos es de 500 dólares (o su equivalente en pesos argentinos).

Yacopini es una de las concesionarias elegidas por la firma dentro de Mendoza, y fue Adrián Yacopini el que no ocultó su felicidad. "Estamos orgullosos de que esta marca se haya decidido por nosotros. Después de Volkswagen y Toyota, es el mayor fabricante de autos en el mundo", expresó.

Vendimia Solidaria 2025 - Almuerzo en Estancia San Isidro - Adrián Yacopini Adrián Yacopini cree que los eléctricos terminarán imponiéndose en el mercado. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En concreto, los modelos impulsados por la marca china serán tres en total. Dos autos 100% eléctricos y uno híbrido que se enchufa. Estos son, por un lado, el Dolphin MINI y el Yuan Pro; y por el otro, el Song Pro DM-i.

Adrián Yacopini sabe que la instalación de los eléctricos y los híbridos enchufables está más cerca que nunca en la Argentina. "Se habla de un futuro inminente, por el consumo, por la contaminación y sobre todo por la comparación con respecto a los costos con el auto tradicional. El ahorro es significativo", dijo.

Yacopini cree que el auto eléctrico terminará imponiéndose al vehículo tradicional: "Es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, que terminará imponiéndose, aunque no sé en qué porcentaje. El avance que se está teniendo es muy grande".

A la hora de definir estos autos, Yacopini hizo referencia principalmente a la palabra tecnología. Con esta propuesta, los argentinos tendrán, además, una verdadera alternativa hacia una movilidad más limpia y eficiente.

Los precios de los autos

Adrián Yacopini confirmó que se están terminando de analizar los impuestos para salir lo más competitivo posible al mercado, y que estos autos eléctricos van a rondar desde los 25 mil dólares hasta los 80 mil dólares.

Como todo, la variedad de los modelos está sujeta a los precios.

byd, concesionaria

Para cerrar, Yacopini explicó que la inauguración del concesionario BYD se realizará en octubre en avenida San Martín, con un excelente sistema de conectividad para estos autos híbridos y eléctricos.