Cine, teatro y más: Territorio Yacopini te invita a disfrutar los mejores espectáculos infantiles en vacaciones

El complejo de cines ubicado en el Mall de Guaymallén ofrece este descuento especial para todas las salas y las funciones de películas como Minions y Monstruos, Moana y Toy Story 5. ¡Imperdible!

La Guardiana de los Libros (Teatro Selectro): 20% de descuento

Esta emocionante aventura teatral para toda la familia invita a descubrir el poder de la imaginación, la lectura y el valor personal. La historia sigue a Rita, una niña muy curiosa, amante de los libros, pero también bastante miedosa. Una tarde de lluvia, mientras busca un teléfono para llamar a su mamá, entra en una antigua Biblioteca donde conoce a tres misteriosas bibliotecarias que le indican el camino hacia la salida. Sin embargo, encontrarla no será tan sencillo.

Circo Panchito (Planta UNO): 20% de descuento

Presenta su nuevo espectáculo “El Salto a la Gloria”, una propuesta para toda la familia que combina la magia del circo con toda la fuerza de la cultura argentina. Un show que reúne piruetas, saltos acrobáticos, trapecio y contorsiones, fusionados con el malambo, el tango y la pasión por el fútbol argentino, en una puesta cargada de emoción, adrenalina e identidad nacional.

Toy´s Vacaciones de invierno (Planta UNO): 3x2 en entradas

Un entretenimiento especialmente pensado para quienes prefieren el movimiento y la diversión: el Circuito Toys ofrece un espacio de inflables con juegos y desafíos para distintas edades. Una propuesta recreativa ideal para descargar energía y disfrutar al aire libre. Importante: espacio semicubierto.

La Casa de los Títeres (Planta UNO): 20% de descuento

Este espectáculo reúne a prestigiosos elencos de títeres. La actividad comienza todos los días a las 17.30, con un taller de fabricación de títeres que incluye materiales y tiene una duración de 30 minutos. A las 18 da comienzo la función de títeres, con una duración aproximada de 40 minutos. Tanto el taller como las funciones están pensadas para niños de 3 a 10 años. Las obras que se presentan son: El cocinero y la tarta de choclo, Re re re, La leyenda de Mur, Mi vecino el topo, Amor indio, La murga de los títeres, La nube de la vaca mariposa, La familia Kikiriki, Había un avestruz, Periquita y sus amigos y Locas margaritas.

Beneficios todo el año

Comunidad Territorio, el programa de fidelización exclusivo para clientes de Territorio Yacopini de cualquiera de sus marcas (Nissan, Volkswagen, BYD, Chevrolet o de Usados), ofrece descuentos, promociones especiales y acceso a eventos exclusivos durante todo el año, sin ningún tipo de costo para el usuario.

Además de las propuestas especiales para estas vacaciones de invierno, los usuarios pueden acceder durante todo el año a beneficios en comercios, gastronomía, entretenimiento y otros servicios adheridos.

¿Cómo saber si ya sos parte de Comunidad Territorio?

Muchos clientes de Territorio Yacopini ya forman parte del programa de beneficios y no lo saben. Si compraste un vehículo en cualquiera de las marcas del grupo, es muy probable que ya estés habilitado para acceder a las promociones.

El proceso de verificación es muy simple: solo tenés que ingresar tu DNI y el correo electrónico que registraste al momento de la compra del vehículo. En pocos segundos el sistema confirma tu identidad, sin exponer tu información personal.

Una vez validado el usuario, podrás descargar tu código QR o códigos de descuento que deberás presentar en los comercios y espacios adheridos para acceder automáticamente a los beneficios.

Más información en comunidadterritorio.com.ar