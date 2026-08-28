Gonzalo Garcés presenta "Los relatos bíblicos" en el premiado ciclo Autores por los Caminos del Vino

Maridaje perfecto: vino, gastronomía y literatura con la presentación de Gonzalo Garcés y su obra Los relatos bíblicos, publicada en marzo por editorial Paidos, que ya agotó varias ediciones y va por más. El moderador del encuentro entre el artista y el público será el periodista y conductor de radio Nihuil Andrés Gabrielli (Ida y Vuelta y La Conversación).

La previa: Gabrielli con Garcés en radio Nihuil

- La obra permite conocer a los personajes de la Biblia y con ellos, la condición humana -propuso el entrevistador.

- Así es. Estoy muy impaciente por llegar a Mendoza. Me parece genial tomar unas copas de vino y hablar de estas historias. El vino está presente en la Biblia, en las bodas de Caná, por ejemplo, donde Jesús -por orden de María, la madre- hace el milagro del vino. En la Biblia están todas las temáticas literarias: catástrofes, policiales y conspiraciones. Hasta historias de vampiros hay - Bebed: ésta es mi sangre-. Todas las historias están en la Biblia. Sólo hay que saber pescarlas.

- ¿Cuántas ediciones agotó tu libro Los relatos bíblicos?

- Está por salir la cuarta edición.

- ¿Por qué es un éxito?

- Porque son historias muy buenas; yo tuve que rescatarlas y ponerlas en valor. Mi visión no es irrespetuosa; entré a la Biblia maravillado por la profundidad. La humanidad debe tener una chispa divina para crear historias como éstas.

- ¿Has tenido devoluciones de la Iglesia o de creyentes frente a tu reinterpretación?

- Pude hablar con Guillermo Marcó -referente interreligioso y ex vocero del papa Francisco- y le conté de mi fascinación por estos relatos, pero sin saber si creo o no en Dios. Él me habló de su seguridad en la fe y de la belleza de los relatos. Con creyentes hubo encuentros muy buenos porque advirtieron mi trato respetuoso hacia esos relatos.

- ¿Qué historias, de las tantas ya escritas sobre la Biblia, te ayudaron para este trabajo?

- Temor y temblor, escrito filosófico publicado en 1843 por Søren Kierkegaard bajo el seudónimo de Johannes de Silentio; El Evangelio según Van Hutten, de Abelardo Castillo; y La Ciudad de Dios, de San Agustín, porque él se hacía, en su época, las mismas preguntas que un creyente puede hacerse hoy. La verdadera fe es pelear con los dilemas y los enigmas de la vida.