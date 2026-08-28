Gonzalo Garcés presenta "Los relatos bíblicos" en el premiado ciclo Autores por los Caminos del Vino

El escritor Gonzalo Garcés viene a Mendoza para presentar su nuevo libro, Los relatos bíblicos, como parte del ciclo Autores por los Caminos del Vino, premiado con el Oro en la categoría Arte y Cultura, de los Best Of Wine Tourism 2027.
La cita: este viernes a las 19, en el restorán Savia Cocina, de Bodega Casarena, también distinguido con el Oro en los Best Of Wine Tourism 2027. El ingreso es con invitación personalizada.
"Los Caminos del Vino nos vuelven a encontrar con las mejores historias", anticiparon los creadores del premiado ciclo, Jimena Silvestri y Gustavo Flores Bazán.
Maridaje perfecto: vino, gastronomía y literatura con la presentación de Gonzalo Garcés y su obra Los relatos bíblicos, publicada en marzo por editorial Paidos, que ya agotó varias ediciones y va por más. El moderador del encuentro entre el artista y el público será el periodista y conductor de radio Nihuil Andrés Gabrielli (Ida y Vuelta y La Conversación).
La previa: Gabrielli con Garcés en radio Nihuil
- La obra permite conocer a los personajes de la Biblia y con ellos, la condición humana -propuso el entrevistador.
- Así es. Estoy muy impaciente por llegar a Mendoza. Me parece genial tomar unas copas de vino y hablar de estas historias. El vino está presente en la Biblia, en las bodas de Caná, por ejemplo, donde Jesús -por orden de María, la madre- hace el milagro del vino. En la Biblia están todas las temáticas literarias: catástrofes, policiales y conspiraciones. Hasta historias de vampiros hay - Bebed: ésta es mi sangre-. Todas las historias están en la Biblia. Sólo hay que saber pescarlas.
- ¿Cuántas ediciones agotó tu libro Los relatos bíblicos?
- Está por salir la cuarta edición.
- ¿Por qué es un éxito?
- Porque son historias muy buenas; yo tuve que rescatarlas y ponerlas en valor. Mi visión no es irrespetuosa; entré a la Biblia maravillado por la profundidad. La humanidad debe tener una chispa divina para crear historias como éstas.
- ¿Has tenido devoluciones de la Iglesia o de creyentes frente a tu reinterpretación?
- Pude hablar con Guillermo Marcó -referente interreligioso y ex vocero del papa Francisco- y le conté de mi fascinación por estos relatos, pero sin saber si creo o no en Dios. Él me habló de su seguridad en la fe y de la belleza de los relatos. Con creyentes hubo encuentros muy buenos porque advirtieron mi trato respetuoso hacia esos relatos.
- ¿Qué historias, de las tantas ya escritas sobre la Biblia, te ayudaron para este trabajo?
- Temor y temblor, escrito filosófico publicado en 1843 por Søren Kierkegaard bajo el seudónimo de Johannes de Silentio; El Evangelio según Van Hutten, de Abelardo Castillo; y La Ciudad de Dios, de San Agustín, porque él se hacía, en su época, las mismas preguntas que un creyente puede hacerse hoy. La verdadera fe es pelear con los dilemas y los enigmas de la vida.
En pocas palabras
- Gonzalo Garcés presenta su nuevo libro "Los relatos bíblicos" en el ciclo mendocino "Autores por los Caminos del Vino".
- La presentación se realizará en Bodega Casarena, un espacio premiado y reconocido por su aporte al enoturismo cultural.
- El autor destaca la presencia del vino en la Biblia y la relevancia de estos relatos para comprender la condición humana.