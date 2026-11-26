Deportivo Maipú cerró su temporada 2026 en el torneo de la Primera Nacional y tuvo un balance muy positivo. El Cruzado se clasificó al Reducido y también logró un boleto para competir en la Copa Argentina 2027.
Mariano Echeverría, el entrenador del Deportivo Maipú, dejó un mensaje emotivo sobre lo que vivió en el Cruzado en los 30 partidos que dirigió
Deportivo Maipú cerró su temporada 2026 en el torneo de la Primera Nacional y tuvo un balance muy positivo. El Cruzado se clasificó al Reducido y también logró un boleto para competir en la Copa Argentina 2027.
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, dejó un mensaje muy emotivo en su cuenta de instagram. El entrenador destacó el esfuerzo de sus jugadores, del cuerpó técnico, los empleados del club y el apoyo de los simpatizantes en el torneo de la Primera Nacional, donde su equipo quedó eliminado ante Deportivo Madryn en los octavos de final del Reducido.
"Se terminó la temporada 2026. Gracias a a mis jugadores por el respeto y compromiso en cada entrenamiento y partido. Qué bien jugaron al fútbol muchachos!. Se impusieron a todos y dejaron partidos para la historia luchando juntos en equipo!. A mi cuerpo técnico, lo dieron todo y más!
"Enorme trabajo hicieron, siempre para adelante y sin excusas. A los que trabajan día a día, colaboradores y directivos, gracias por empujar juntos. Y a nuestros hinchas y familia, gracias por acompañarnos a cumplir objetivos: Ingreso al Reducido y a la Copa Argentina 2027. Orgulloso del grupo que formamos del camino recorrido. ¡Vamos Cruzado!".
Deportivo Maipú en este 2026 tuvo a dos entrenadores. El proceso lo arrancó Alexis Matteo, que dirigió siete partidos y luego asumió Mariano Echeverría, quien estuvo al frente del plantel en 30 encuentros. El Cruzado terminó con 52 puntos en la fase regular, producto de 14 triunfos, 10 empates y 12 derrotas.
Deportivo Maipú se clasificó al Reducido y jugó frente a Deportivo Madryn en el octogonal de visitante. El Cruzado perdía 3 a 1 y su arquero Nahuel Galardi sufrió una agresión. Finalmente la AFA dio el partido por finalizado basándose en el informe del árbitro y el Cruzado quedó eliminado de la competencia.