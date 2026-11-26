Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, dejó un mensaje muy emotivo en su cuenta de instagram. El entrenador destacó el esfuerzo de sus jugadores, del cuerpó técnico, los empleados del club y el apoyo de los simpatizantes en el torneo de la Primera Nacional, donde su equipo quedó eliminado ante Deportivo Madryn en los octavos de final del Reducido.

Deportivo Maipú cerró un buen 2026, ya que se clasificó al Reducido y a la Copa Argentina 2027.

El mensaje de Mariano Echeverría

"Se terminó la temporada 2026. Gracias a a mis jugadores por el respeto y compromiso en cada entrenamiento y partido. Qué bien jugaron al fútbol muchachos!. Se impusieron a todos y dejaron partidos para la historia luchando juntos en equipo!. A mi cuerpo técnico, lo dieron todo y más!