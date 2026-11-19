El Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió sobre el encuentro suspendido el último sábado entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.
El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por finalizado el encuentro suspendido por la agresión del arquero del Deportivo Maipú cuando perdía ante Deportivo Madryn
El Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió sobre el encuentro suspendido el último sábado entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La resolución fue favorable al equipo local ya que se le dio por ganado el partido con el marcador (3-1) al momento de la suspensión por un incidente que afectó al arquero del Cruzado.
Cuando transcurrían 37 minutos del segundo tiempo, y ganaban los locales 3 a 1, el encuentro se suspendió porque una bomba de estruendo cayó cerca del arquero visitante Nahuel Galardi.
Galardi fue derivado a un servicio de guardia luego de resultar afectado por un proyectil arrojado desde la tribuna local y presentó una conmoción acústica que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.
Hubo cruce de certificados médicos, fuertes comunicados en redes sociales y acusaciones entre Gabriel Viglianti y Ricardo Sastre, presidentes de ambas instituciones, pero finalmente la resolución se basó en el informe arbitral de Brian Ferreyra y el Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó el recurso presentado por Deportivo Maipú y, de esta manera, Deportivo Madryn avanzó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional donde visitará en el partido de vuelta a Gimnasia de Jujuy este sábado 21 de noviembre a partir de las 21.30.
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