Galardi fue derivado a un servicio de guardia luego de resultar afectado por un proyectil arrojado desde la tribuna local y presentó una conmoción acústica que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.

Hubo cruce de certificados médicos, fuertes comunicados en redes sociales y acusaciones entre Gabriel Viglianti y Ricardo Sastre, presidentes de ambas instituciones, pero finalmente la resolución se basó en el informe arbitral de Brian Ferreyra y el Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó el recurso presentado por Deportivo Maipú y, de esta manera, Deportivo Madryn avanzó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional donde visitará en el partido de vuelta a Gimnasia de Jujuy este sábado 21 de noviembre a partir de las 21.30.

Los cuartos de final del Reducido

Partidos de ida