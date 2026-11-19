Según adelantó el periodista Germán García Grova, Passarella llegará a esta instancia imputado por administración fraudulenta, defraudaciones múltiples en perjuicio de River e instigación a la formación de grupos violentos durante su ciclo presidencial.

La investigación apunta a una serie de presuntas irregularidades financieras y operativas ejecutadas mientras conducía los destinos de la institución. En concreto, al ex presidente se le atribuye el desvío de fondos del club, la realización de operaciones económicas irregulares vinculadas con pases de futbolistas y la participación en una maniobra de reventa cercana a las 1.500 entradas por partido; de comprobarse su responsabilidad penal, afronta una condena que podría alcanzar los 12 años de prisión.

El campeón del mundo no estará solo frente a los jueces, ya que la causa involucra a otros 30 acusados que también deberán rendir cuentas en el debate oral. En esa nómina figuran antiguos dirigentes que integraron aquella comisión directiva, miembros de Los Borrachos del Tablón y oficiales de la Policía, todos señalados dentro de un entramado judicial que mantiene en vilo al mundo River.

La imagen de Daniel Passarella siempre quedará marcada por la dualidad de ser ídolo como jugador y responsable de la etapa más oscura de River.

Daniel Passarella: entre la gloria como jugador a la mancha de la B

Pocos nombres resumen con tanta fuerza la dualidad del fútbol argentino como el de Daniel Passarella. Dentro del campo de juego, el Káiser construyó una carrera legendaria que lo ubicó en lo más alto del deporte nacional: fue emblema de River - donde resultó pieza clave para cortar la sequía de 18 años sin títulos en 1975 y conquistó siete coronas locales - y alcanzó la gloria máxima al convertirse en el único futbolista argentino bicampeón del mundo, tras levantar el trofeo como capitán en 1978 e integrar el plantel consagrado en México 1986.

Su jerarquía defensiva y su capacidad goleadora lo erigieron como un ídolo indiscutido tanto en Núñez como en la Selección argentina.

Daniel Passarella tocó el cielo con las manos en la Selección argentina.

Sin embargo, ese pedestal edificado a fuerza de títulos y liderazgo sufrió un quiebre irreparable cuando decidió dar el salto a la política institucional. Tras asumir la presidencia de River a fines de 2009, la gestión del ex defensor estuvo atravesada por decisiones deportivas erráticas, una profunda crisis económica y enfrentamientos dirigenciales que arrastraron al club al peor momento de su historia.

En junio de 2011, bajo su conducción, la institución de Núñez sufrió el descenso a la Primera B Nacional tras caer en la promoción ante Belgrano de Córdoba, una herida deportiva que marcó a fuego su ciclo.

Daniel Passarella fue el presidente cuando River perdió la categoría.

Aunque el equipo logró regresar a la máxima categoría un año más tarde, la mancha de la B terminó por eclipsar ante buena parte de los hinchas el brillo de su etapa como jugador y entrenador.

Con el paso del tiempo, los cuestionamientos financieros y los frentes judiciales derivados de aquel mandato terminaron de consolidar una paradoja única en la historia millonaria: la del capitán que supo tocar el cielo con las manos dentro de la cancha, pero que quedó asociado para siempre a la página más oscura del club desde los despachos.