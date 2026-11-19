El encuentro contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli y el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren.

El respaldo empresarial de Daniel Vila en la costa

El lanzamiento del ciclo "Respira Pinamar" también reunió a referentes del sector privado que invierten en el desarrollo turístico del municipio, entre quienes se destacó el empresario mendocino Daniel Vila, presente en el evento porteño.

Daniel Vila confirmó la continuidad de su emprendimiento costero durante los meses centrales de la temporada de verano y convocó a los visitantes: “Esperemos que nos vaya muy bien. Nosotros tenemos el balneario Casamar en Pinamar, que ya es el tercer año que vamos a estar ahí, acompañando a todos los veraneantes, que van a disfrutar de esa maravillosa ciudad. Los esperamos”.

Daniel Vila confirmó la continuidad de su emprendimiento y valoró el potencial turístico de la costa.

Consultado por su provincia natal, el empresario valoró el potencial complementario de los destinos argentinos y destacó a Mendoza: “Tiene la particularidad de que tiene turismo todo el año. O porque te gusta la montaña, o el esquí, o el paisaje. Mendoza es una plaza turística única”.

Las apuestas de Pinamar para la temporada de verano 2027

De cara al próximo ciclo estival, el destino bonaerense consolidó una oferta integral pensada para atraer visitantes durante todo el año y potenciar la actividad hotelera y gastronómica:

Renovación de infraestructura: el intendente Juan Ibarguren resaltó la apertura de nuevos espacios gastronómicos y balnearios modernizados a lo largo de la costa de Pinamar , tras alcanzar un récord de eventos durante 2026.

el intendente Juan Ibarguren resaltó la apertura de nuevos espacios gastronómicos y balnearios modernizados a lo largo de la costa de , tras alcanzar un récord de eventos durante 2026. Agenda deportiva de alto impacto: según detalló la secretaria Alejandra Apolonio, la temporada de verano contará con competencias tradicionales como la media maratón, la Carrera del Desierto, el triatlón y las clínicas oficiales de fútbol del Real Madrid.

según detalló la secretaria Alejandra Apolonio, la contará con competencias tradicionales como la media maratón, la Carrera del Desierto, el triatlón y las clínicas oficiales de fútbol del Real Madrid. Celebración gratuita frente al mar: el sábado 28 de noviembre residentes y turistas podrán disfrutar de sets de DJ en vivo, pintura en directo y un paseo de artesanos antes del recital principal en Bunge y Del Mar.

Datos clave de la temporada de verano en Pinamar

El cronograma oficial difundido tras la presentación en Buenos Aires reúne los puntos operativos esenciales para quienes planean asistir al evento inaugural o programar sus próximas vacaciones en la Costa Atlántica. La propuesta estival combina playas y bosques renovados con una nutrida agenda de eventos deportivos y culturales.

Show gratuito de apertura: la celebración abierta al público se realizará el sábado 28 de noviembre a partir de las 18 horas en el anfiteatro de las avenidas Bunge y Del Mar, con entrada libre, feria de emprendedores y el cierre musical de Iván Noble y la banda local Una Manteca.

la celebración abierta al público se realizará el sábado 28 de noviembre a partir de las 18 horas en el anfiteatro de las avenidas Bunge y Del Mar, con entrada libre, feria de emprendedores y el cierre musical de Iván Noble y la banda local Una Manteca. Extensión del movimiento turístico en febrero: el acuerdo con el Consejo Federal de Educación estableció el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires para el 1° de marzo de 2027, una medida clave que facilitará que más familias prolonguen su estadía en Pinamar .

el acuerdo con el Consejo Federal de Educación estableció el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires para el 1° de marzo de 2027, una medida clave que facilitará que más familias prolonguen su estadía en . Calendario deportivo confirmado: la programación oficial de la temporada de verano incluye competencias de resistencia como la media maratón, la Carrera del Desierto y una nueva edición del triatlón, sumadas a las clínicas formativas de fútbol del Real Madrid.

La articulación entre el sector público y empresarios privados como Daniel Vila reafirma el posicionamiento de la ciudad como un polo turístico competitivo, con propuestas recreativas y servicios preparados para recibir a miles de familias durante todo el ciclo estival.