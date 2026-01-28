Pinamar Moda Look 2026: el evento que definió las tendencias del verano

El jueves 22 de enero, el empresario de la moda Guillermo Azar volvió a presentar la pasarela más aclamada del verano, Pinamar Moda Look 2026, una mega producción que se realizó en el parador Casa Mar.
Pinamar, capital de la moda y el look del verano 2026
Con una trayectoria de 22 años ininterrumpida y dejando huella en la industria, este icónico desfile reunió a algunas de las modelos más destacadas del país, entre ellas Sofía Jujuy Jiménez, Cande Ruggeri y Soledad Solaro, además del regreso a las pasarelas de Chechu Bonelli, quien deslumbró con su presencia.
Bajo la magistral conducción de Soledad Villareal y el debut en la conducción de Hernán Drago, el evento se convirtió en una verdadera fiesta de la moda.
Esta edición, además de presentar las tradicionales marcas que acompañan el evento año tras año, dio lugar a nuevas propuestas, al diseño sustentable y a diseñadores de autor. Atrévete, Viamo, Reina Romy, Star Clothes, Eamoda Emergentes, Van Dike, Filuca, Costantini by Rozès, Selú, Mo por Mo y Negra Catinga fueron algunas de las marcas participantes.
El cierre estuvo a cargo del talentoso Benito Fernández, quien mostró en la pasarela su asombrosa colección presentada en la emblemática New York Fashion Week.
Tendencias de moda y look que marcaron el verano en Pinamar
Con el mágico mar de fondo, Chechu Bonelli regresó a las pasarelas después de 10 años, emocionando a sus hijas Lupe, Carmela y Amelia, quienes la alentaron desde la primera fila.
Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a todos los presentes al irrumpir en la pasarela vestida de novia, mientras su nuevo novio, Gustavo Querio, la aplaudía efusivamente desde la primera fila.
Además, Cande Ruggeri celebró su cumpleaños en la pasarela. Desde la primera fila disfrutaron de esta mega producción Pamela David junto a sus hermanos, Rodrigo Tapari con su esposa y el tenista Federico Delbonis, quien asistió con su familia para ver desfilar a su hija adolescente.
