Inicio empresas Pinamar
Verano 2026

Pinamar Moda Look 2026: el evento que definió las tendencias del verano

Pinamar fue epicentro de la moda y el look del verano con Pinamar Moda Look 2026, un desfile icónico que reunió modelos, diseñadores y tendencias

Por UNO
Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a todos los presentes al irrumpir en la pasarela vestida de novia en el Pinamar Moda Look 2026.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a todos los presentes al irrumpir en la pasarela vestida de novia en el Pinamar Moda Look 2026.

El jueves 22 de enero, el empresario de la moda Guillermo Azar volvió a presentar la pasarela más aclamada del verano, Pinamar Moda Look 2026, una mega producción que se realizó en el parador Casa Mar.

Pinamar, capital de la moda y el look del verano 2026

Con una trayectoria de 22 años ininterrumpida y dejando huella en la industria, este icónico desfile reunió a algunas de las modelos más destacadas del país, entre ellas Sofía Jujuy Jiménez, Cande Ruggeri y Soledad Solaro, además del regreso a las pasarelas de Chechu Bonelli, quien deslumbró con su presencia.

Soledad solaro BF
Este icónico desfile reunió a algunas de las modelos más destacadas del país, entre Soledad Solaro, que se destacó en la pasarela.

Este icónico desfile reunió a algunas de las modelos más destacadas del país, entre Soledad Solaro, que se destacó en la pasarela.

Bajo la magistral conducción de Soledad Villareal y el debut en la conducción de Hernán Drago, el evento se convirtió en una verdadera fiesta de la moda.

Esta edición, además de presentar las tradicionales marcas que acompañan el evento año tras año, dio lugar a nuevas propuestas, al diseño sustentable y a diseñadores de autor. Atrévete, Viamo, Reina Romy, Star Clothes, Eamoda Emergentes, Van Dike, Filuca, Costantini by Rozès, Selú, Mo por Mo y Negra Catinga fueron algunas de las marcas participantes.

Final Benito Fernandez con Soledad Solaro y chechu Bonelli
El cierre del desfile estuvo a cargo del talentoso Benito Fernández.

El cierre del desfile estuvo a cargo del talentoso Benito Fernández.

El cierre estuvo a cargo del talentoso Benito Fernández, quien mostró en la pasarela su asombrosa colección presentada en la emblemática New York Fashion Week.

Tendencias de moda y look que marcaron el verano en Pinamar

Con el mágico mar de fondo, Chechu Bonelli regresó a las pasarelas después de 10 años, emocionando a sus hijas Lupe, Carmela y Amelia, quienes la alentaron desde la primera fila.

Chechu Bonelli1
Chechu Bonelli regresó a las pasarelas después de 10 años, lo hizo en Pinamar Moda Look 2026.

Chechu Bonelli regresó a las pasarelas después de 10 años, lo hizo en Pinamar Moda Look 2026.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a todos los presentes al irrumpir en la pasarela vestida de novia, mientras su nuevo novio, Gustavo Querio, la aplaudía efusivamente desde la primera fila.

Además, Cande Ruggeri celebró su cumpleaños en la pasarela. Desde la primera fila disfrutaron de esta mega producción Pamela David junto a sus hermanos, Rodrigo Tapari con su esposa y el tenista Federico Delbonis, quien asistió con su familia para ver desfilar a su hija adolescente.

Presenta: Flybondi

Invita: Joyería Alvear

Apoyan: Municipalidad de Pinamar, Jeep, Turismo Pinamar, Garden Suites, OCA, Ruta Atlántica, Idraet, Mala, Edenor, Zentiva, América TV, San Luis.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar