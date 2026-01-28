Pinamar Moda Look 2026: el evento que definió las tendencias del verano

Esta edición, además de presentar las tradicionales marcas que acompañan el evento año tras año, dio lugar a nuevas propuestas, al diseño sustentable y a diseñadores de autor. Atrévete, Viamo, Reina Romy, Star Clothes, Eamoda Emergentes, Van Dike, Filuca, Costantini by Rozès, Selú, Mo por Mo y Negra Catinga fueron algunas de las marcas participantes.

Final Benito Fernandez con Soledad Solaro y chechu Bonelli El cierre del desfile estuvo a cargo del talentoso Benito Fernández.

Tendencias de moda y look que marcaron el verano en Pinamar

Con el mágico mar de fondo, Chechu Bonelli regresó a las pasarelas después de 10 años, emocionando a sus hijas Lupe, Carmela y Amelia, quienes la alentaron desde la primera fila.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a todos los presentes al irrumpir en la pasarela vestida de novia, mientras su nuevo novio, Gustavo Querio, la aplaudía efusivamente desde la primera fila.

Además, Cande Ruggeri celebró su cumpleaños en la pasarela. Desde la primera fila disfrutaron de esta mega producción Pamela David junto a sus hermanos, Rodrigo Tapari con su esposa y el tenista Federico Delbonis, quien asistió con su familia para ver desfilar a su hija adolescente.

