Campaña de ajo 2026: la eficiencia empieza desde la siembra

bioaggil-2 El ajo continúa siendo un cultivo estratégico para la región Cuyo.

Producción de ajo y su impacto en la cosecha

Uno de los principales desafíos de la campaña 2026 es la prevención temprana de enfermedades que afectan al ajo desde las primeras etapas del ciclo. Patógenos como fusarium, penicillium y, podredumbre blanca y nemátodes que pueden comprometer el desarrollo radicular y reducir significativamente el rendimiento si no se controla desde el inicio.

En este sentido, el tratamiento de semillas adquiere un rol central dentro del manejo del cultivo. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en tratamientos químicos, hoy se priorizan estrategias biológicas, que utilizan microorganismos benéficos capaces de proteger la semilla y el suelo, al mismo tiempo que estimulan el desarrollo de raíces sanas y funcionales.

Desde Bioaggill destacan que la incorporación de paquetes tecnológicos integrales en la siembra permite abordar simultáneamente la sanidad y la nutrición del cultivo. “El objetivo es implantar microorganismos benéficos desde el inicio, para que acompañen al cultivo durante todo su desarrollo y generen un sistema radicular más fuerte y eficiente”, señala Espínola.

La nutrición es otro de los pilares clave de la campaña. Una fertilización de base equilibrada y de liberación gradual permite acompañar el crecimiento del ajo sin generar estrés, favoreciendo una absorción eficiente de macro y micronutrientes. En este contexto, la elaboración de planes nutricionales personalizados, basados en el análisis del suelo y el seguimiento del cultivo, se vuelve una herramienta estratégica para optimizar recursos y maximizar resultados.

“Raíces sanas se traducen en plantas vigorosas, con mayor productividad y mejores calibres a cosecha, que son los que permiten acceder a mercados de exportación y mejorar la rentabilidad del productor”, agrega el especialista.

Más allá de los insumos utilizados, el productor demanda cada vez más acompañamiento técnico permanente. La toma de decisiones ya no se limita a una aplicación puntual, sino que requiere seguimiento agronómico, ajustes y planificación durante todo el ciclo fenológico del cultivo.

bioagil Bioaggill trabaja con un enfoque integral que combina productos, asesoramiento y seguimiento técnico.

En ese marco, Bioaggill trabaja con un enfoque integral que combina productos, asesoramiento y seguimiento técnico, respaldado por una estructura propia de producción, laboratorio de control de calidad, logística especializada y un Área de Desarrollo Agronómico conformada por ingenieros agrónomos que acompañan al productor desde la siembra hasta la cosecha.

De cara a la campaña de ajo 2026, la mirada del sector apunta a reforzar la prevención, la planificación y la eficiencia como ejes centrales de la producción. En un escenario desafiante, anticiparse a cada etapa del cultivo se convierte en una condición indispensable para lograr resultados sostenibles.

“Una buena cosecha empieza con una buena siembra. Con sanidad, nutrición y precisión desde el primer día, ahí comienza la verdadera eficiencia productiva”, concluyen desde Bioaggill.

Sobre Bioaggill

Bioaggil Argentina es una compañía especializada en nutrición vegetal sostenible y asesoramiento técnico integral al productor agrícola, con presencia destacada en cultivos clave de la región.

Con una planta de producción propia en Coquimbito, Maipú (Mendoza), procesos estandarizados y tecnología avanzada, la empresa desarrolla y fabrica fertilizantes líquidos, granulados y bioestimulantes, respaldados por áreas de investigación, laboratorio de control de calidad y logística propia, lo que garantiza trazabilidad y una respuesta oportuna en campo.

Su filosofía de trabajo, basada en “sembrar futuro”, se refleja en un portafolio de más de 60 productos nutricionales y complementarios, incluyendo biofertilizantes, correctores y materias orgánicas, y en un equipo de Asesores Técnicos Comerciales que acompañan al productor durante todo el ciclo del cultivo, promoviendo sistemas productivos eficientes, rentables y sustentables.