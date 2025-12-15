Campaña de ajo 2026: el suelo como punto de partida

Requerimientos esenciales del cultivo:

Suelos profundos, bien drenados y con buena aireación.

Texturas francas a franco–arenosas, que favorezcan el crecimiento del bulbo.

pH entre 6,5 y 7,5, evitando ambientes extremadamente ácidos o alcalinos.

Alta disponibilidad de materia orgánica estable.

Suelos sanos, libres de patógenos persistentes como Fusarium spp., Pythium y nemátodos.

Fases críticas

Implantación y enraizamiento (primeros 30–40 días): define uniformidad y número potencial de dientes.

Crecimiento vegetativo: etapa de máxima demanda hídrica y nutricional.

Formación y diferenciación del bulbo: extremadamente sensible al estrés.

Maduración: define piel, color y calidad de conservación (vida postcosecha).

Camapaña de ajo 2026 (3) Implantación uniforme: un buen manejo del suelo favorece el enraizamiento y la homogeneidad del cultivo.

Factores a tener en cuenta en cada campaña

Sanidad del suelo : Es uno de los mayores condicionantes en ajo . Suelos con cargas de hongos o nematodos reducen rendimiento y calidad.

Estructura y fertilidad: La estructura define la capacidad del suelo para permitir penetración de raíces, oxigenación y movimiento de agua.

Manejo hídrico: El cultivo es muy sensible tanto al exceso como al déficit de agua.

El cultivo es muy sensible tanto al exceso como al déficit de agua. Nutrición balanceada: El ajo responde especialmente al Ca y Mg (estructura celular, firmeza y piel), Fósforo disponible (enraizamiento), Azufre (calidad de compuestos azufrados), K (formación de bulbo, tolerancia a estrés) y aportes constantes y eficientes de materia orgánica.

La importancia de la preparación del suelo

La etapa de pre-siembra es determinante para la campaña. Un suelo bien preparado puede duplicar la eficiencia del riego y la fertilización.

El ajo posee un sistema radicular limitado y poco agresivo; alta sensibilidad a suelos pesados, compactados o mal oxigenados y la necesidad de ambientes biológicamente activos para disponibilizar nutrientes. Estas limitantes obligan a llegar a la siembra con suelo en condiciones óptimas.

Un suelo mal preparado se traduce en: plantas desuniformes, bulbos más pequeños o deformes, mayor incidencia de enfermedades y menor vida postcosecha.

Acciones recomendadas para una preparación eficiente

Análisis de suelo , para posibles correcciones de pH, salinidad y nutrición.

Descompactación profunda (subsolado) donde el análisis lo indique.

Nivelación y cama de siembra firme pero aireada.

Incorporación de materia orgánica estabilizada con ácidos húmicos y fúlvicos, que:

Mejoran estructura y CIC.

Incrementan retención de agua sin encharcar.

Estimulan microbiología benéfica.

Liberan nutrientes de forma gradual.

Camapaña de ajo 2026 (2) Blocompost de Simbios: enmienda orgánica que mejora estructura, microbiología y disponibilidad de nutrientes.

SIMBIOS tu aliado estratégico para la campaña 2026

En este escenario Blocompost, enmienda orgánica pelletizada de Simbios, se destaca como una herramienta clave en la preparación del suelo.

Su combinación de materia orgánica activa, microorganismos benéficos y de ácidos húmicos y fúlvicos potencia los tres pilares esenciales:

Mejora la estructura y retención de agua.

promueve la actividad microbiana, generando suelos más vivos y equilibrados.

Aumenta la disponibilidad de nutrientes, especialmente en etapas claves como enraizamiento y formación de bulbo.

Calidad que abre puertas

En un mercado cada vez más exigente y competitivo, la calidad del ajo se define desde el suelo. Los mercados internacionales priorizan calibre, piel firme y color atractivo. Todos atributos que se construyen desde el suelo. Un lote con buena estructura y un manejo adecuado genera bulbos más competitivos y mejora la rentabilidad final.

La campaña de ajo 2026 demanda suelos sanos, estructurados y adecuadamente nutridos como base productiva. La preparación previa y un plan integral de manejo permitirán obtener:

Mejor enraizamiento

Mayor uniformidad de plantas

Bulbos de mayor calibre y peso

Mejor color y conservación postcosecha

Mayor competitividad comercial

Invertir en la preparación del suelo no es un gasto; es una decisión estratégica que define la campaña desde el primer día.

Porque cada campaña comienza con una decisión, y la tuya puede marcar la diferencia.

Simbios, anímate a hacer el cambio.