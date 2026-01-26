Por qué crece la demanda de oro en Mendoza y cómo sumarse a la tendencia

En este contexto, los lingotes de oro de 24 kilates (pureza 999) se presentan como una excelente opción para quienes desean iniciar su camino en el mundo de las inversiones. Desde 1 gramo hasta formatos mayores de 5, 10, 20 y 50 gramos, la variedad permite adaptarse a diferentes perfiles y estrategias patrimoniales.

Leiva-Joyas-(2)

La demanda también se amplía hacia otros formatos. Las monedas de oro, como el Argentino de Oro, la Libra Esterlina o el Mexicano Centenario, suman atractivo por su valor histórico y numismático, ofreciendo una alternativa interesante para quienes buscan diversificar su cartera sin resignar solidez.

Para quienes desean explorar otros metales, la plata física aparece como una puerta de entrada complementaria. Los lingotes de plata de 100 gramos, con pureza 999, permiten diversificar inversiones y comenzar a familiarizarse con el mercado de metales preciosos de forma accesible.

¿Cómo comprar un lingote en Mendoza?

Entre las opciones más destacadas de la provincia se encuentra Leiva Joyas, que ofrece en su punto de venta ubicado en el Mendoza Shopping, un servicio de asesoramiento personalizado para quienes deseen tener más información sobre el oro como inversión.

Además, cuentan con beneficios exclusivos que facilitan el acceso a esta inversión: es posible abonar mediante transferencia en pesos o dólares, efectivo, y también aprovechar promociones bancarias como las 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Galicia, disponibles los miércoles y viernes.

Para quienes utilicen tarjetas BBVA, los días jueves contarán con la opción de financiar las compras en 6 cuotas sin interés y reintegros del 30% para compras de hasta 10 gramos de oro. Leiva Joyas también dispone de un servicio de envíos seguros a todo el país para los clientes que se encuentren en otras provincias.

Cada lingote comercializado por Leiva Joyas cuenta con su correspondiente certificado de pureza y autenticidad, un aspecto fundamental para garantizar la calidad de la inversión. La empresa también dispone de un servicio de guardado seguro gratuito con seguridad las 24/7, ideal para quienes prefieren no tener el oro en su domicilio pero desean mantener el control total del activo.

Para conocer más sobre precios, disponibilidad y formas de compra, se puede ingresar al shop online o comunicarse por WhatsApp para recibir atención personalizada.