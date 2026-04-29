"Dale Mâs Pelota a esta promo": la propuesta futbolera de ChangoMâs que sortea un premio por hora

La promoción estará vigente del 29 de abril al 31 de mayo en todas las sucursales ChangoMâs del país (excepto las tiendas de la provincia de Salta).

Con cada compra, el cliente suma chances para participar del sorteo de un premio por hora, entre ellos, espectaculares Smart TVs de hasta 65”, tablets, giftcards de compras de $100.000 y kits futboleros. Además, los socios MâsClub duplican sus chances de ganar y los que compren a través de la web de MâsOnline, triplican sus posibilidades.