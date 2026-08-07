Farmacias Del Plata celebra 32 años junto a los mendocinos con premios, sorteos y beneficios especiales

Compromiso y atención 24 horas

Desde sus comienzos, la empresa ha mantenido un objetivo claro: acompañar a los mendocinos con un servicio cercano y de calidad. Hoy cuenta con una red de 28 sucursales distribuidas en distintos puntos de la provincia y siete farmacias con atención las 24 horas, los 365 días del año, reafirmando el compromiso que resume su lema: "Siempre estamos".

Como parte de su crecimiento, Farmacias Del Plata continúa incorporando mejoras en sus servicios para brindar una mejor experiencia a quienes la eligen todos los días. Entre ellas se encuentra la atención nocturna a puertas abiertas en cuatro de sus sucursales de 24 horas, una propuesta que busca ofrecer mayor comodidad y una atención más cercana durante la madrugada.