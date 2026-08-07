Farmacias Del Plata celebra 32 años junto a los mendocinos con premios, sorteos y beneficios especiales

Farmacias Del Plata cumple 32 años de trayectoria en Mendoza y lo celebra junto a la comunidad con una campaña aniversario que reunirá premios, sorteos y beneficios especiales para sus clientes durante todo el mes de agosto. Habrá sorteos, órdenes de compra y sorpresas para los cumpleañeros del mes.
Compromiso y atención 24 horas
Desde sus comienzos, la empresa ha mantenido un objetivo claro: acompañar a los mendocinos con un servicio cercano y de calidad. Hoy cuenta con una red de 28 sucursales distribuidas en distintos puntos de la provincia y siete farmacias con atención las 24 horas, los 365 días del año, reafirmando el compromiso que resume su lema: "Siempre estamos".
Como parte de su crecimiento, Farmacias Del Plata continúa incorporando mejoras en sus servicios para brindar una mejor experiencia a quienes la eligen todos los días. Entre ellas se encuentra la atención nocturna a puertas abiertas en cuatro de sus sucursales de 24 horas, una propuesta que busca ofrecer mayor comodidad y una atención más cercana durante la madrugada.
Aniversario de Farmacias del Plata
En el marco del aniversario, durante agosto los clientes podrán participar de sorteos por órdenes de compra, acceder a beneficios especiales y disfrutar de distintas acciones pensadas para celebrar este nuevo cumpleaños. Además, quienes cumplan años durante el mes recibirán sorpresas especiales como parte de la campaña.
"Cumplir 32 años es el resultado de la confianza que miles de mendocinos depositan en nosotros cada día. Queremos celebrarlo de la misma manera en que trabajamos desde el primer día: estando cerca de las personas y agradeciendo que nos sigan eligiendo", destacaron desde Farmacias Del Plata.
Con este nuevo aniversario, la empresa renueva su compromiso de seguir creciendo, incorporando nuevos servicios y fortaleciendo una atención cercana, profesional y accesible para continuar acompañando a los clientes cuando más lo necesitan.
En pocas palabras
- Farmacias Del Plata: celebra 32 años en Mendoza con premios y sorteos durante agosto.
- Beneficios para clientes: habrá sorteos, órdenes de compra y sorpresas para los cumpleañeros del mes.
- Compromiso provincial: la cadena reafirma su servicio con 28 sucursales y 7 farmacias de atención 24 horas.