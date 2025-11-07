Farmacias Del Plata sigue creciendo en Mendoza con una nueva sucursal en Las Heras

Con esta apertura, la red consolida su presencia en los principales departamentos de la provincia y avanza en su objetivo de ofrecer más opciones, más beneficios y el mismo compromiso de siempre con la salud y el bienestar.

“Cada nueva sucursal representa una oportunidad para acercarnos más a nuestros clientes, acompañarlos en su bienestar y ofrecerles una experiencia de atención humana y confiable. Esa cercanía es lo que nos distingue y lo que guía cada paso que damos”, destacaron desde el Directorio de Farmacias Del Plata.