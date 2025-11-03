Vuelve el auténtico "Black Friday" a ChangoMâs y MâsOnline.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está presente en todo el país lanza nuevamente su ya clásica edición del Auténtico “Black Friday”. Esta propuesta de compra, recargada de superofertas exclusivas, ofrecerá oportunidades de ahorro en más de 35.000 productos, disponible en sus 93 sucursales ChangoMâs de todo el país y a través de su tienda digital MâsOnline. El evento inicia el jueves 30 de octubre.

Una oportunidad única de ahorro en todo Electro y productos del súper

Este año, el BLACK FRIDAY contará con diferentes opciones de financiación en productos de electro y tecnología, exclusiva con todos los bancos, en categorías clave y en artículos para el hogar.