Naves Argentina 2025 ya tiene a sus finalistas: el impulso del talento emprendedor

El 21 de octubre fue el turno del Noroeste Argentino, en Tucumán, con la participación de emprendedores de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Ese mismo día, Mendoza albergó otra jornada que reunió proyectos de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La semana concluyó con los encuentros en Córdoba (22 de octubre) y Buenos Aires (23 de octubre), este último realizado en el campus del IAE, que además recibió proyectos de Entre Ríos y Chaco.

FotB Demo Day Regionales Córdoba.

Finalistas de esta edición

A continuación, se detallan los proyectos seleccionados para competir en la gran final de cada categoría:

Categoría idea de negocio:

BeFly - Córdoba

BioSeed - Santa Fe

Cropbios / Dispositivo de Diagnóstico de Cultivos - Santa Fe

EnergyValue - Buenos Aires - Capital Federal

FESG Value - Santa Fe

Kloth - Buenos Aires - PBA

LYMPHA - Buenos Aires - PBA

Match and Work -Córdoba

PASSWORED - San Luis

RutaHub - Córdoba

Stepvolt - San Juan

Terra Visión -Chubut

Dylo-Corrientes.

Bedosbe- Chaco.

Corporis 3D -Salta

Categoría empresa naciente:

Menta - Buenos Aires

Checkhome - Buenos Aires

devFactory - Mendoza

IMA NATURAL - Santa Fe

MUJERES en OBRA - Santa Fe

OrderAR - Buenos Aires

Ocellus Biotech / SKOPIA - Buenos Aires

XSAM - Buenos Aires

Categoría nuevo proyecto de empresa en marcha:

Toribia Choque - Buenos Aires

Software Gestión Forestal - Misiones

Synaptiq - related Machines - Santa Fe

Fracking Design - Buenos Aires

Makerton, por LGS 3D - Santa Fe

FotC Demo Day Regionales Santa Fe.

NAVES Argentina: un programa federal para emprendedores

NAVES Argentina es un espacio de formación, mentoría y networking que impulsa a los emprendedores a transformar ideas en proyectos sostenibles.

Acompaña tanto a quienes están dando sus primeros pasos como a empresas nacientes que buscan crecer, y brinda herramientas a compañías consolidadas que desean innovar con nuevos proyectos.

La propuesta presenta dos modalidades de cursada —online o blended (con encuentros presenciales en el campus del IAE en Pilar)—, lo que facilita la participación de emprendedores de todo el país.

Con más de 25 años de trayectoria, EmprendeIAE se consolidó como referente en la promoción del espíritu emprendedor en la Argentina.

Desde 2015, la alianza estratégica con Banco Macro permitió la expansión federal del programa, que ya impulsó a más de 8.640 proyectos y formó a más de 15.900 emprendedores en todo el país.

Durante estos 11 años de trabajo conjunto, Banco Macro financió el 100% del programa, fortaleciendo el entramado productivo nacional y acompañando el crecimiento de los emprendedores argentinos.

Edición 2025:

En la edición 2025 se inscribieron 1.810 proyectos, de los cuales 640 fueron admitidos. Tras la primera etapa, 286 presentaron su modelo de negocio y pitch virtual, y 83 llegaron a las semifinales regionales.

La evaluación consideró la dedicación y experiencia del equipo, la oportunidad de mercado, la propuesta de valor, el modelo de negocio y la escalabilidad. Para cada categoría se diseñaron rúbricas específicas que permitieron valorar de manera justa el grado de avance de cada iniciativa.

Datos destacados del Demo Day:

Proyectos semifinalistas: 83

52 en idea de negocio. • 21 en empresa naciente. • 10 en un nuevo proyecto de empresa en marcha.

Distribución geográfica:

3 de Mendoza. • 2 de Neuquén. • 4 de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. • 16 de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. • 4 de Misiones. • 1 de Corrientes. • 1 de Entre Ríos. • 6 de Córdoba. • 11 de Santa Fe. • 2 de San Juan. • 1 de San Luis. • 31 de Buenos Aires.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro

Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.

Acerca del IAE Business School

Fundado en 1978, el IAE Business School es la escuela de negocios de la Universidad Austral. Con más de 120.000 ejecutivos formados en 50 países, es la única escuela argentina con la Triple Corona de acreditaciones internacionales (EQUIS, AMBA y AACSB) y figura desde hace más de 20 años en el ranking del Financial Times entre las mejores del mundo en educación ejecutiva.

Acerca de NAVES

NAVES es el programa de formación y acompañamiento a emprendedores del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School. Nació en 1983 y desde 1999 se transformó en una competencia abierta a todo el país. Su propuesta combina formación académica, mentorías y conexión con inversores, incubadoras y otros emprendedores, ofreciendo a los participantes los recursos necesarios para escalar sus proyectos.