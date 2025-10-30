Javier Rojas: "Argentina Mining Cuyo vuelve a Mendoza después de 15 años para acercar la actividad minera a la comunidad"

Un encuentro para la comunidad, estudiantes y empresas

El director subrayó que no se trata exclusivamente de un evento de negocios: “La cumbre es para todo el mundo. Hay un sector especialmente diseñado para la educación, impulsado por el Gobierno, donde instituciones educativas mostrarán su oferta y proyectos. Queremos comunicar la minería de la mejor manera, cara a cara, con información directa y transparente”.

La convención también será un centro de vinculación empresarial, con participación de compañías provenientes de Australia, Canadá, Brasil, Perú y Colombia, entre otros países.

“Una parte central del evento serán las conexiones entre proveedores y empresas mineras. Pero también buscamos llegar a la gente que quiere informarse sobre la minería y aún no tuvo la oportunidad de hacerlo”, afirmó.

Expectativa de participación

Rojas anticipó una asistencia estimada entre 3.500 y 4.000 participantes: “Siendo austeros, contamos unas 2.500 inscripciones, pero creemos que llegaremos a entre 3.500 y 4.000 asistentes. Estamos muy contentos con el interés que está generando la convención”.

La inscripción gratuita como visitante se realiza en: www.argentinaminingonline.com

Apertura institucional y programa

El acto inaugural estuvo a cargo del gobernador Alfredo Cornejo; y contó con la participación de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el presidente de CaMEM, Guillermo Pensado; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez; y el propio Javier Rojas.

Se espera la asistencia de más de 2.000 profesionales del sector, con más de 44 oradores que abordarán cuatro ejes principales: política minera y planificación estratégica; recursos críticos para la transición energética, con foco en uranio y cobre; innovación tecnológica y servicios asociados a la actividad; y debate social y formación de nuevas generaciones.