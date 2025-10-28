Tras 17 años vuelve a Mendoza la Argentina Minning, la mayor muestra de la minería del país

"El foco estará puesto en los proyectos nuevos, particularmente de cobre y litio, minerales críticos que el mundo demanda", señaló Javier Rojas, responsable de la organización, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Mendoza.

Minería (2).jpg La minería es una de las apuestas del gobierno de Javier Milei para la Argentina, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, tiene una visión parecida a nivel local.

Mendoza, otra vez en el mapa de la minería

El proyecto CSJ Cobre Mendocino, y también todos los que son parte de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), son el estandarte para mostrar la "nueva" Mendoza minera.

Para Rojas "es un nuevo comienzo para la provincia. Pero exige avanzar con cautela, ya que en definitiva el termómetro serán siempre los proyectos y metros perforados que la pondrán nuevamente en el mapa de la minería".

La expectativa en torno al regreso de la Argentina Minning, que desde que Mendoza dejó de ser sede siguió alternándose entre San Juan y Salta, la marcan los números. Por ejemplo, los 70 sponsors y más de 800 visitantes que se esperan durante la muestra.

"Mendoza está en foco desde que el Gobierno decidió poner la minería en la agenda pública de nuevo. Otra señal es que el gobernador Cornejo integre la Mesa del Cobre a nivel nacional", consideró por su parte Raúl Rodríguez, de la Cámara de Empresas Mineras de Mendoza (CAMEM).

Lo más relevante de la Argentina Minning 2025

Al respecto, la cámara mendocina, que tendrá su propio stand, ostenta números que hablan de una expectativa creciente. Por caso, que en el último año sus asociados casi se triplicaron, sobre todo de la mano de proveedores de la minería.

La cumbre minera tiene otra particularidad: es la primera en realizarse desde que el gobierno de Javier Milei puso en marcha el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) a comienzos del 2024.

Pero junto a las empresas y sus proyectos, de la muestra también participan 55 expositores a lo largo de los tres días. Tanto de las propias mineras como de funcionarios de provincias productoras como Santa Cruz y La Rioja, entre otros.

Tal es la importancia asignada por el Gobierno provincial que en su inauguración se encontrarán Cornejo y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.