Mina San Jorge: se sumaron 6.300 adhesiones en el expediente y ahora Minería define el impacto ambiental

audiencia publica psj cobre mendocino mineria (2) De la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino participaron 800 oradores. Tras ella, otros 9.400 dieron su opinión sobre la minería por escrito. Foto: Axel Lloret

Las voces de la audiencia paralela se sumaron al expediente de PSJ Cobre Mendocino

Tras las semanas de audiencia pública, el Gobierno siguió recibiendo expresiones a favor y en contra del proyecto de explotación de cobre en Uspallata, pero por escrito. Al mail oficial llegaron 6.990 opiniones: 6.378, a favor; 608, en contra y 4, neutras.

Y a estas se sumaron los 2.448 pronunciamientos orales y por mail que recibió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que está en contra de la explotación minera que propone San Jorge.

uspallata mineria audiencia publica paralela La Asamblea de Vecinos de Uspallata celebró una audiencia paralela en contra del proyecto minero de San Jorge, a comienzos de agosto. Foto: Axel Lloret

La decisión final por PSJ Cobre Mendocino

Todas estas opiniones a favor y en contra del proyecto de San Jorge quedaron asentadas en el expediente pero no son vinculantes para la Autoridad Minera, que es quien tiene que tomar la decisión final.

Ahora, comenzará la etapa de análisis conjunto de las direcciones de Minería y Fiscalización Ambiental para la emisión de una resolución que le dirá que sí o que no al proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Si la Autoridad Minera se inclina por el sí, con o sin condiciones, San Jorge habrá logrado la Declaración de Impacto Ambiental y con ella irá a la Legislatura a pelear por la ratificación que le permita operar.

Esta etapa administrativa podría estar lista a fines de septiembre. Sin embargo, para que la cuestión minera no se vea embarrada por la campaña electoral, es probable que a la Legislatura llegue después de las elecciones del 26 de octubre.