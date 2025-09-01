Inicio Política Minería
Mina San Jorge: se sumaron 6.300 adhesiones en el expediente y ahora Minería define el impacto ambiental

Después de la audiencia pública, otras 9.400 personas se expresaron a favor y en contra de PSJ Cobre Mendocino. Minería tiene la palabra final

Analía Doña
Ese cerro es el que contiene el mineral que San Jorge busca explotar con PSJ Cobre Mendocino.

Con estas manifestaciones se da por finalizada la etapa de consulta pública del proyecto minero de San Jorge y llegará entonces el momento de que la Autoridad Minera, conformada por las direcciones de Minería y de Gestión y Fiscalización Ambiental, dé su informe final.

Mediante una resolución conjunta, las direcciones aprobarán o no la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino. De resultar aprobada, será esa pronunciación la que pase a la Legislatura de Mendoza para su ratificación. Recién completado este último paso, la minera quedará autorizada para comenzar los trabajos de explotación minera.

audiencia publica psj cobre mendocino mineria (2)
De la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino participaron 800 oradores. Tras ella, otros 9.400 dieron su opinión sobre la minería por escrito.

Las voces de la audiencia paralela se sumaron al expediente de PSJ Cobre Mendocino

Tras las semanas de audiencia pública, el Gobierno siguió recibiendo expresiones a favor y en contra del proyecto de explotación de cobre en Uspallata, pero por escrito. Al mail oficial llegaron 6.990 opiniones: 6.378, a favor; 608, en contra y 4, neutras.

Y a estas se sumaron los 2.448 pronunciamientos orales y por mail que recibió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que está en contra de la explotación minera que propone San Jorge.

uspallata mineria audiencia publica paralela
La Asamblea de Vecinos de Uspallata celebró una audiencia paralela en contra del proyecto minero de San Jorge, a comienzos de agosto.

La decisión final por PSJ Cobre Mendocino

Todas estas opiniones a favor y en contra del proyecto de San Jorge quedaron asentadas en el expediente pero no son vinculantes para la Autoridad Minera, que es quien tiene que tomar la decisión final.

Ahora, comenzará la etapa de análisis conjunto de las direcciones de Minería y Fiscalización Ambiental para la emisión de una resolución que le dirá que sí o que no al proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Si la Autoridad Minera se inclina por el sí, con o sin condiciones, San Jorge habrá logrado la Declaración de Impacto Ambiental y con ella irá a la Legislatura a pelear por la ratificación que le permita operar.

Esta etapa administrativa podría estar lista a fines de septiembre. Sin embargo, para que la cuestión minera no se vea embarrada por la campaña electoral, es probable que a la Legislatura llegue después de las elecciones del 26 de octubre.

