Pasaron las elecciones: las 3 fechas claves para el dólar y su cotización

De hecho, los expertos ven que el tipo de cambio con Lecaps se encontrará en diciembre cercano a los $ 1.600. En ese sentido, un posible cambio en el esquema cambiario hacia el 31 de octubre implicaría un posible riesgo para los tenedores.

Segunda fecha clave para el dólar

Una segunda fecha clave para el dólar será este miércoles 29 de octubre, cuando se realice una Licitación del Tesoro. Este día vencen casi $12 billones de deuda en manos privadas, entre ellos u$s 3.231 millones de valor nominal de la Lelink D3105, cuyo precio se definirá el 28 de octubre.

Tercera fecha clave para el dólar

El 31 de octubre vencen los contratos de dólar futuro que terminó operando por debajo del techo de la banda cambiaria. Se cree que si llegase a producirse una corrección cambiaria, no va a ocurrir este mes. Esto también va acompañado por el resultado favorable que obtuvo el Gobierno Nacional en las elecciones, en donde ganó en 15 provincias y se quedó con la mayor cantidad de votos a nivel nacional.