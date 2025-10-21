Un cielo profundo: arte, ciencia y minería se unen en una muestra inédita en Mendoza

Una exposición que invita a mirar desde el cielo y desde el átomo

“Un cielo profundo” combina obras fotográficas del proyecto Ultradistancia, de Federico Winer, realizadas a partir de imágenes satelitales de alta resolución, con las capturas microscópicas del proyecto Lithos, del geólogo y fotógrafo Gerardo “Tito” Páez.

La propuesta invita al espectador a transitar los extremos de la observación, desde la mirada aérea que abarca los vastos paisajes mineros argentinos hasta el universo invisible de los minerales que los componen.

La inauguración será este jueves 23, a las 19.30, en la Bolsa de Comercio de Mendoza (Paseo Sarmiento 199, Ciudad).

Los artistas invitados

Federico Winer, nacido en Buenos Aires en 1973, es fotógrafo, artista visual, productor y docente en la Universidad de Buenos Aires. Su serie Ultradistancia ha recorrido el mundo, integrando colecciones públicas y privadas en países como Australia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Israel y Tailandia. Invitado por Google Earth a formar parte de su nuevo programa de arte, Winer explora desde el espacio la relación entre tecnología, estética y territorio.

federico winer

Por su parte, Gerardo “Tito” Páez (Turdera, 1979) es geólogo, doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET. Docente en la Universidad Nacional de La Plata, combina la divulgación científica con la fotografía de paisajes. Su proyecto Lithos revela, a través del microscopio, la belleza oculta de los minerales argentinos y busca acercar la ciencia de la Tierra a un público más amplio.

La exposición cuenta con la curaduría de Hernán Ulm, doctor en Literatura Comparada y profesor de Estética en la Universidad Nacional de Salta y en la Universidad Nacional de las Artes. Ulm es reconocido por su trabajo en el análisis de las manifestaciones contemporáneas del arte y por haber dictado clínicas y seminarios para artistas en distintas instituciones del país y del exterior.

Arte, minería y diálogo interdisciplinario

El proyecto nace de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, que impulsa esta iniciativa con el propósito de construir un diálogo cultural entre el arte y la minería, dos mundos que, aunque distintos, comparten la curiosidad por descubrir lo invisible y transformar la materia.

gerardo paez Gerardo Páez

“Un cielo profundo” propone una nueva mirada sobre la actividad minera, no desde la explotación, sino desde la contemplación, la reflexión y el respeto por la escala del planeta y sus recursos. Es, además, un espacio de encuentro entre artistas, científicos y público, donde se celebra la diversidad de perspectivas sobre un mismo territorio.

Datos útiles

Exposición: "Un cielo profundo: Ultradistancias y Microscopías"

Inauguración: jueves 23 de octubre, a las 19.30.

Lugar: Bolsa de Comercio de Mendoza, Paseo Sarmiento 199, Ciudad de Mendoza

Fechas: del 23 de octubre de 2025 al 30 de enero de 2026

Horario: lunes a viernes de 9 a 19 (cerrado sábados, domingos y feriados)

Entrada: libre y gratuita