JC Lorenzo Ford presenta la Ford Experience Ranger & Maverick Edition en San Rafael

Invitación San Rafael JC Lorenzo Ford trae nuevamente a la provincia la Ford Experience – Ranger & Maverick Edition.

La propuesta incluye pruebas off-road guiadas por especialistas, demostraciones de tecnología y espacios de distensión para toda la familia. Además, se ofrecerá un almuerzo con sabores regionales, shows en vivo y un ambiente pensado para disfrutar, compartir y conectar con el estilo de vida Ford.

Como novedad, el evento contará con un bonus track: la exhibición de las SUV más emblemáticas del portfolio Ford disponibles en San Rafael. Los asistentes podrán conocer de cerca la Bronco Sport, la Territory y la Everest, tres exponentes que combinan diseño, seguridad y performance.

Con esta iniciativa, JC Lorenzo Ford reafirma su compromiso con el mercado del sur provincial. La Ford Experience invita a redescubrir los valores que distinguen a la marca: liderazgo, innovación y pasión por la aventura.

JC Lorenzo Ford

JC Lorenzo Ford integra el Grupo Lorenzo, una red de concesionarios con más de 25 años de trayectoria en la región de Cuyo. La marca se destaca por su compromiso con la excelencia, la innovación y la calidad en la atención al cliente, posicionándose como un referente en el segmento automotor de alta gama. Su oferta combina tecnología avanzada, estándares de seguridad rigurosos y diseño vanguardista, consolidando la confianza y satisfacción de sus usuarios.