Farmacias del Plata inauguró una nueva sucursal en el carril Rodríguez Peña

La inauguración se realizó el 20 de febrero a partir de las 10:30, en una jornada pensada para celebrar junto a la comunidad, con sorteos, sorpresas, música en vivo, regalos por compra y distintas propuestas especiales para quienes se acercaron a conocer el nuevo espacio.

Expansión de Farmacias del Plata

La nueva farmacia abre sus puertas en un espacio renovado, más amplio y cómodo, pensado para mejorar la experiencia de atención y acompañar a la comunidad con los servicios y beneficios de siempre.