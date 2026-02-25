Inicio empresas Farmacias
Farmacias del Plata inauguró una nueva sucursal en el carril Rodríguez Peña

Farmacias del Plata inauguró el 20 de febrero su nueva sucursal en Rodríguez Peña, Service Mall, alcanzando 27 locales y reforzando su expansión y atención

Farmacias del Plata anuncia la apertura de una nueva sucursal en Rodríguez Peña, ubicada en Service Mall – Carril Rodríguez Peña 2121, Locales 1 y 2, consolidando su crecimiento y alcanzando, con esta inauguración, las 27 sucursales en la provincia de Mendoza.

La inauguración se realizó el 20 de febrero a partir de las 10:30, en una jornada pensada para celebrar junto a la comunidad, con sorteos, sorpresas, música en vivo, regalos por compra y distintas propuestas especiales para quienes se acercaron a conocer el nuevo espacio.

Expansión de Farmacias del Plata

La nueva farmacia abre sus puertas en un espacio renovado, más amplio y cómodo, pensado para mejorar la experiencia de atención y acompañar a la comunidad con los servicios y beneficios de siempre.

Esta apertura forma parte del proceso de expansión de Farmacias del Plata, que continúa fortaleciendo su presencia en la zona y reafirmando su compromiso con una atención cercana, profesional y accesible.

“El objetivo es seguir estando cerca de las personas, en espacios que nos permitan atender mejor y acompañar su bienestar”, destacaron desde la empresa.

Farmacias del Plata invita a la comunidad a visitar la nueva sucursal de Rodríguez Peña, donde continuará brindando atención farmacéutica, productos bienestar y asesoramiento profesional.

Dirección:

Service Mall – Carril Rodríguez Peña 2121, Locales 1 y 2.

