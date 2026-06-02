Mantello Neumáticos lanza una súper promo para alentar a la Selección con la camiseta puesta

MANTELLO (2) Al comprar 4 cubiertas de las marcas Bridgestone o Firestone, los clientes reciben de regalo la camiseta de la Selección o una pelota de fútbol.

Seguridad en la ruta y pasión mundialista

Desde la empresa destacan que el objetivo de la campaña no es solo celebrar la pasión que despierta el torneo más importante del mundo, sino también concientizar sobre la importancia de mantener los vehículos en perfectas condiciones de cara a la temporada de invierno y los viajes familiares.

"Este Mundial queremos que los mendocinos repitan la cábala de alentar con todo, pero también que viajen seguros. Por eso, con la compra de cuatro neumáticos Bridgestone o Firestone, les devolvemos la pasión con un regalo directo para alentar desde la tribuna de la casa o para jugar en cualquier cancha", señalaron desde Mantello Neumáticos bajo su histórico lema: "Mantello... vos, primero".

Cómo participar y vigencia de la promo

La promoción ya se encuentra activa, de acuerdo a las condiciones preestablecidas, en los centros de servicios de la firma. Los interesados en cotizar, consultar stock o reservar sus neumáticos pueden hacerlo de manera rápida y directa a través del canal oficial de atención al cliente:

WhatsApp de contacto: 261 559-7990

261 559-7990 Locales: Sucursales en Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Lujan. Encontrá la más cercana en https://www.mantelloneumaticos.com.ar/page/sucursales.php

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