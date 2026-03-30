Mantello Neumáticos presentó en el Valle de Uco la innovación de Bridgestone y Firestone

foto1 Mantello Neumáticos presentó en el Valle de Uco nuevas soluciones en neumáticos Bridgestone y Firestone para el sector productivo.

Asimismo, Mantello Neumáticos impartió una sesión de capacitación práctica centrada en el mantenimiento óptimo de los neumáticos. Los temas clave incluyeron las mejores prácticas para el uso y cuidado diario, la prevención del desgaste prematuro, las técnicas para optimizar el rendimiento y la vida útil, y las estrategias para reducir significativamente los costos operativos.

El evento también proporcionó un espacio de networking con un menú regional, fomentando el intercambio empresarial y profesional en un ambiente relajado. El Hotel Fuentemayor, patrocinador del evento, sorteó atractivos premios para los asistentes.

Mantello neumáticos tiene un extenso inventario

Mantello Neumáticos ofrece un extenso inventario de neumáticos para automóviles, camionetas, camiones y uso agrícola e industrial, con envíos a nivel nacional y el respaldo de la calidad líder mundial de Bridgestone

Esta iniciativa proporciona herramientas para tomar decisiones informadas, mitigar riesgos y optimizar la eficiencia operativa.

Mantello Neumáticos expresó su agradecimiento a la Municipalidad de Tupungato, al Aero Club Tupungato y al Hotel Fuente Mayor por apoyar esta iniciativa comunitaria, reafirmando su compromiso de colaborar estrechamente con el sector del transporte y ofrecer soluciones tangibles.