Mantello Neumáticos, el representante oficial de Bridgestone y Firestone en Mendoza, organizó recientemente un briefing exclusivo para empresarios, productores y líderes del sector productivo del Valle de Uco. Celebrado en el Hotel Turismo Tupungato, el evento, bajo el lema "Donde la Innovación Encuentra el Camino", contó con una presentación institucional, capacitación técnica especializada y oportunidades de networking.
Mantello Neumáticos presentó en el Valle de Uco la innovación de Bridgestone y Firestone
Mantello Neumáticos presentó en el Valle de Uco nuevas soluciones en neumáticos Bridgestone y Firestone para el sector productivo
Mantello neumáticos y tecnología de avanzada
Durante el encuentro se mostraron las principales líneas de neumáticos de Bridgestone y Firestone, enfatizando sus aplicaciones específicas para los sectores agrícola, industrial, transporte de carga, camionetas y vehículos utilitarios.
Los ejecutivos de Mantello Neumáticos detallaron las tecnologías avanzadas incorporadas en cada modelo, destacando sus beneficios en términos de rendimiento, durabilidad, seguridad y diseño optimizado para condiciones exigentes.
Asimismo, Mantello Neumáticos impartió una sesión de capacitación práctica centrada en el mantenimiento óptimo de los neumáticos. Los temas clave incluyeron las mejores prácticas para el uso y cuidado diario, la prevención del desgaste prematuro, las técnicas para optimizar el rendimiento y la vida útil, y las estrategias para reducir significativamente los costos operativos.
El evento también proporcionó un espacio de networking con un menú regional, fomentando el intercambio empresarial y profesional en un ambiente relajado. El Hotel Fuentemayor, patrocinador del evento, sorteó atractivos premios para los asistentes.
Mantello neumáticos tiene un extenso inventario
Mantello Neumáticos ofrece un extenso inventario de neumáticos para automóviles, camionetas, camiones y uso agrícola e industrial, con envíos a nivel nacional y el respaldo de la calidad líder mundial de Bridgestone
Esta iniciativa proporciona herramientas para tomar decisiones informadas, mitigar riesgos y optimizar la eficiencia operativa.
Mantello Neumáticos expresó su agradecimiento a la Municipalidad de Tupungato, al Aero Club Tupungato y al Hotel Fuente Mayor por apoyar esta iniciativa comunitaria, reafirmando su compromiso de colaborar estrechamente con el sector del transporte y ofrecer soluciones tangibles.