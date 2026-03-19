El próximo 20 de marzo a las 20 horas, Mantello Neumáticos –representante oficial de Bridgestone y Firestone en Mendoza– realizará en el Hotel Turismo Tupungato un briefing exclusivo dirigido a empresarios, productores y referentes del sector productivo del Valle de Uco.
Mantello Neumáticos lleva la innovación de Bridgestone y Firestone al Valle de Uco
Mantello Neumáticos invita a los empresarios del Valle de Uco a conocer las soluciones que Bridgestone y Firestone ofrecen para potenciar la productividad
La jornada, bajo el lema “Donde la innovación encuentra el camino”, combinará presentación institucional, capacitación técnica especializada y un espacio de networking.
Mantello Neumáticos presentará las principales líneas de Bridgestone y Firestone
Durante el encuentro se presentarán las principales líneas de neumáticos Bridgestone y Firestone, con énfasis en sus aplicaciones específicas para el sector agropecuario, industrial, transporte de carga, camionetas y vehículos utilitarios. Los directivos de Mantello detallarán las tecnologías avanzadas incorporadas en cada modelo, sus beneficios en rendimiento, durabilidad y seguridad, y cómo están diseñados para ofrecer el máximo desempeño en las condiciones más exigentes.
A cargo de un especialista técnico de Mantello Neumáticos, se dictará una capacitación práctica enfocada en el mantenimiento óptimo de neumáticos. Los temas centrales incluirán:
- Buenas prácticas de uso y cuidado diario
- Prevención del desgaste prematuro
- Técnicas para optimizar el rendimiento y la vida útil
- Estrategias concretas para reducir significativamente los costos operativos
El evento contará además con un espacio de ágape y networking, donde los participantes podrán compartir experiencias mientras disfrutan de un menú mendocino, propiciando el intercambio comercial y profesional en un ambiente distendido. Asimismo, entre los diversos sponsors que acompañarán la actividad se destaca Hotel Fuentemayor, que realizará el sorteo de importantes premios para los asistentes.
Mantello ofrece un amplio stock de neumáticos para autos, camionetas, camiones, uso agrícola e industrial, con servicio de envíos a todo el país y el respaldo de la calidad líder mundial de Bridgestone.
La actividad es gratuita y con cupos limitados. Los interesados en participar deben confirmar asistencia con anticipación.
Más información e inscripciones
- A través del siguiente: formulario
- Web: www.mantelloneumaticos.com.ar
- Redes sociales: @mantelloneumaticos