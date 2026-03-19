Mantello Neumáticos lleva la innovación de Bridgestone y Firestone al Valle de Uco

MANTELLO (2) Mantello Neumáticos invita a los empresarios del Valle de Uco a conocer las soluciones que Bridgestone y Firestone ofrecen para potenciar la productividad.

A cargo de un especialista técnico de Mantello Neumáticos, se dictará una capacitación práctica enfocada en el mantenimiento óptimo de neumáticos. Los temas centrales incluirán:

Buenas prácticas de uso y cuidado diario

Prevención del desgaste prematuro

Técnicas para optimizar el rendimiento y la vida útil

Estrategias concretas para reducir significativamente los costos operativos

El evento contará además con un espacio de ágape y networking, donde los participantes podrán compartir experiencias mientras disfrutan de un menú mendocino, propiciando el intercambio comercial y profesional en un ambiente distendido. Asimismo, entre los diversos sponsors que acompañarán la actividad se destaca Hotel Fuentemayor, que realizará el sorteo de importantes premios para los asistentes.

Mantello ofrece un amplio stock de neumáticos para autos, camionetas, camiones, uso agrícola e industrial, con servicio de envíos a todo el país y el respaldo de la calidad líder mundial de Bridgestone.

La actividad es gratuita y con cupos limitados. Los interesados en participar deben confirmar asistencia con anticipación.

MANTELLO (3) La actividad es gratuita y con cupos limitados. Los interesados en participar deben confirmar asistencia con anticipación.

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