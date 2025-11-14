Inicio empresas Mantello Neumáticos
Mantello Neumáticos ofrece los mismos precios que en Chile pero con beneficios locales

La promoción incluye financiación de hasta 12 cuotas, chequeo vehicular sin cargo y una garantía por roturas

Por UNO
En un contexto en el que muchos conductores comparan precios y buscan alternativas seguras para mantener sus vehículos en óptimas condiciones, Mantello Neumáticos lanza una propuesta que busca simplificar la decisión: ofrecer neumáticos al precio de Chile, pero con todas las ventajas de comprar en Mendoza.

La promoción incluye financiación de hasta 12 cuotas, chequeo vehicular sin cargo y una garantía por roturas, tres beneficios que apuntan a brindar tranquilidad y respaldo al momento de invertir en seguridad vial.

"Hacé bien las cuentas y viajá seguro", proponen desde la empresa, que invita a los automovilistas a acercarse o realizar consultas a través de WhatsApp 261-559-7990

