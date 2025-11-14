En un contexto en el que muchos conductores comparan precios y buscan alternativas seguras para mantener sus vehículos en óptimas condiciones, Mantello Neumáticos lanza una propuesta que busca simplificar la decisión: ofrecer neumáticos al precio de Chile, pero con todas las ventajas de comprar en Mendoza.
Mantello Neumáticos ofrece los mismos precios que en Chile pero con beneficios locales
La promoción incluye financiación de hasta 12 cuotas, chequeo vehicular sin cargo y una garantía por roturas, tres beneficios que apuntan a brindar tranquilidad y respaldo al momento de invertir en seguridad vial.
"Hacé bien las cuentas y viajá seguro", proponen desde la empresa, que invita a los automovilistas a acercarse o realizar consultas a través de WhatsApp 261-559-7990