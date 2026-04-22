ChangoMâs presenta el "Super Chango Fest", un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento

Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 21 al 27 de abril, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, alimentos y bebidas y artículos para el cuidado personal. Algunas de las ofertas destacadas son:

Electro y tecnología

Descuento de hasta 20% o 12 cuotas sin interés en la compra de celulares, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas y cocinas.

en la compra de celulares, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas y cocinas. Financiación de hasta 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV y notebooks.

en todos los Smart TV y notebooks. Oportunidad de 40% de descuento en toda la categoría de ventilación y 3 cuotas sin interés en la compra de pequeño electro de cocina, hogar y cuidado personal. Además, en freidoras, hornos eléctricos y microondas seleccionados.

Hogar y decoración

Descuento del 80% en productos de decoración de mesa y cortinas roller.

en productos de decoración de mesa y cortinas roller. Descuento del 60% en artículos de cocción seleccionados ( 70% exclusivo para clientes MâsClub).

en artículos de cocción seleccionados ( Descuentos del 60% y 12 cuotas sin interés en la compra de muebles de exterior, camas elásticas, juegos de aire libre, metegoles, mesas de ping pong, skates, rollers y monopatines.

en la compra de muebles de exterior, camas elásticas, juegos de aire libre, metegoles, mesas de ping pong, skates, rollers y monopatines. Oportunidad de 30% de descuento en la compra de alfombras de baño, espejos y canastos (no incluyen de plástico). Además, 4 cuotas sin interés en tablas de planchar y tenders.

en la compra de alfombras de baño, espejos y canastos (no incluyen de plástico). Además, 4 cuotas sin interés en tablas de planchar y tenders. Oportunidad de 70% de descuento en indumentaria y calzado seleccionado para toda la familia.

Automotor

Descuento del 35% y 6 cuotas sin interés en baterías, lubricantes, limpieza, escobillas, fundas individuales y portabicicletas seleccionadas. También en artículos seleccionados para la seguridad del auto y tazas.

ChangoMâs invita a sus clientes a disfrutar de una experiencia de compra única con miles de descuentos, ofertas y financiación para aprovechar en todas sucursales del país y a través de MâsOnline.