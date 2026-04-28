Nissan en Cuyo: desde Mendoza aseguran continuidad y una nueva etapa para la marca con ventas récord

El anuncio de Nissan sobre la venta de su filial argentina y las negociaciones avanzadas con Grupo Simpa abrió interrogantes en todo el sector automotor. Sin embargo, desde Yacopini Mirai, concesionario oficial de la marca, aseguraron que el panorama es positivo y que la marca se encamina hacia una nueva etapa que reafirma su presencia en la región.
“Estamos esperanzados con esta nueva etapa en Argentina, y queremos traer tranquilidad a nuestros clientes. El cambio permitirá seguir fortaleciendo la marca y ganar escala, garantizando la continuidad del negocio y la excelencia en la experiencia de nuestros clientes”, afirmaron las autoridades de Yacopini Mirai.
Lejos de representar una retirada del mercado, explicaron que se trata de un movimiento estratégico que ya se replica en otros países de la región y que apunta a mejorar la competitividad, mantener la red comercial activa y fortalecer la experiencia del cliente en el mundo de los automotores.
De hecho, el crecimiento de Yacopini Mirai (Nissan) está respaldado por cifras que lo posicionan como uno de los concesionarios más fuertes de Argentina. En marzo de 2026, la firma alcanzó el primer puesto del ranking mensual con 132 suscripciones y un 17% de participación de mercado, superando ampliamente a competidores como Kyoto (64) y Nix (62).
Los números no solo reflejan volumen sino también consistencia y una estrategia sostenida a largo plazo en el mercado automotor.
Negociaciones con el Grupo Simpa
El presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini, confirmó mediante una reunión virtual con el personal que avanzan las negociaciones con Grupo Simpa, algo que ya se mencionaba desde 2025 cuando se anunció el final de la producción de la pick-up Frontier en Argentina.
Según trascendió en el mercado, la transición de la filial local estaría prácticamente acordada y se concretaría entre julio y septiembre de este año.
La estructura prevista dejaría el 90% de la nueva sociedad en manos de Grupo Simpa y el 10% restante para Grupo Tagle, importante actor del negocio automotor en Córdoba que aportaría experiencia en el manejo de concesionarias y operaciones del sector.
El antecedente de Nissan en Chile y Perú refuerza la estrategia regional
Este esquema no sería nuevo para la compañía. En enero de 2026, Nissan confirmó una operación similar en Chile y Perú, donde la distribución oficial pasó a manos de Astara, manteniendo la continuidad operativa y la red comercial.
Desde la automotriz explicaron que este modelo ya funciona en 34 mercados de América Latina y Europa, permitiendo mayor agilidad, eficiencia y competitividad.
En ese contexto, Mendoza aparece como una plaza consolidada, con una red fuerte, resultados récord y un concesionario que hoy lidera las ventas a nivel nacional.
Para Yacopini Mirai, el mensaje es claro: Nissan no se va de Cuyo sino que inicia una nueva etapa con una estructura distinta pero con la misma apuesta comercial.
Yacopini Mirai: tres sucursales en Cuyo
Se pueden conocer los vehículos de la marca y acceder al asesoramiento personalizado en las tres sucursales de la firma:
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Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz
Mitre 530, San Rafael
Paula Albarracín 699, en la provincia de San Juan